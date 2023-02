Francy, mamma di Mr. Rain e la sorella Kimberly/ “E’ un ragazzo semplice, il successo non l’ha cambiato”

La mamma e la sorella di Mr. Rain: “La musica c’è sempre stata a casa nostra”

Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, sta stregando il palco di Sanremo 2023 con la sua Supereroi, insieme a un fantastico coro di bambini. Il cantante originario di Carpenedolo, ha conquistato la critica e potrebbe ottenere anche il terzo posto tra i “Big” del Festival.

A rivelare dei dettagli sulla vita dell’artista ci hanno pensato mamma Francy e la sorella Kimberly, ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo aver studiato informatica presso l’Itis Castelli di Brescia, si è dedicato alla sua vera passione: la musica: “E’ un autodidatta e la musica l’ha creata nella sua stanza, anche condividendo con la famiglia quello che di volta in volta ha realizzato” dichiara Francy. La sorella, invece, aggiunge: “I regali più apprezzati sono stati quelli musicali. Dalla musicassetta ai biglietti del concerto di Nek fino agli strumenti“.

La mamma e la sorella di Mr. Rain: “il successo non lo ha cambiato”

Il percorso di Mr. Rain verso il successo è stato abbastanza travagliato, come capita spesso agli artisti. Lui stesso ha raccontato a Oggi è un altro giorno, che prima di Sanremo 2023 è stato rifiutato ben due volte dalla kermesse canora: “Io sono testardissimo, avevo fin troppa voglia di salire su questo meraviglioso palco“.

Ai microfoni del Corriere della Sera, la mamma e la sorella di Mr.Rain hanno commentato il successo di Mr.Rain, giunto con il brano Fiori di Chernobyl che ottenne il disco di platino. Francy dichiara: “E’ una persona semplice, il successo non l’ha cambiato” sottolinea la donna. Non rimane che attendere la finale del Festival per assistere al possibile podio del cantante.

