Frantic, Rete 4/ Trama e cast del thriller di Roman Polanski, in onda oggi 7 giugno 2024

Il cast di Frantic, film diretto da Roman Polanski

Venerdì 7 giugno, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:15, verrà trasmesso il thriller Frantic. Si tratta di un film del 1988, diretto da Roman Polanski, grande regista, Palma d’oro a Cannes per il film Il pianista, oggi al centro di controversie dopo vari arresti e condanne per stupro.

Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio a Fedez/ Corona lancia la bomba: la cifra per gli alimenti

Protagonista del film è il celebre Indiana Jones ovvero Harrison Ford. Al suo fianco troviamo Betty Buckley, Emanuelle Seigner (moglie di Polansky), John Mahoney e Yorgo Voyagis.

Le musiche di Frantic sono affidate al maestro Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori, arrangiatori e musicisti italiani che, può vantare di aver fatto la storia della musica per il cinema. Ha scritto le colonne sonore per oltre 470 film e serie tv e le sue colonne sonore sono state utilizzate in più di 60 film che hanno vinto premi prestigiosi.

Cristina Tenuta contro Armando Incarnato e Ida Platano dopo Uomini e Donne?/ Un messaggio insinua il dubbio

La trama di Frantic: la discesa agli inferi di un uomo comune

Frantic si svolge a Parigi, dove sono appena giunti dagli Stati Uniti il chirurgo Richard Walker e la sua consorte Sondra, per partecipare ad un convegno medico. Lontani dal caos della loro metropoli e cioè San Francisco, i due desiderano trascorrere un sereno soggiorno. anche ricordando il loro viaggio di nozze avvenuto 10 anni prima.

Giunti nella loro camera, Sondra si ritrova ben presto in difficoltà, in quanto non riesce ad aprire la sua valigia, molto probabilmente perché scambiata con un’altra. Mentre il dottore è intento a fare la doccia, squilla il telefono e risponde la moglie dicendo qualcosa che non sente e comprende.

Pippo Baudo compie 88 anni/ Come sta? L’allontanamento delle scene e le condizioni di salute: per i rumors...

Nel momento in cui il dottore esce dal bagno, si rende conto che sua moglie e non è nella stanza e, se inizialmente crede sia potuta uscire per effettuare delle compere, con il passare del tempo, invece, comincia ad insospettirsi. Il dottor Walker si mette in contatto con il direttore dell’albergo, il poliziotto dell’albergo, l’ambasciata e la polizia, ma riceve da tutti solo scetticismo e ironia, in quanto non viene creduto.

Il dottor Walker, decide, pertanto, di indagare da solo e, recandosi nel parcheggio, trova un braccialetto appartenente alla moglie. Il dottore, si convince che la sparizione della moglie sia collegata alla valigia e infatti nel momento in cui la apre trova un oggetto particolare che rappresenta una pista. Tale oggetto lo conduce ad un trafficante di droga di nome Dedè e raggiunge così il suo appartamento, dove lo trova morto.

Casualmente entra in contatto con la vera proprietaria della valigia, una donna di nome Michelle, la quale è una trafficante di droga per conto dell’uomo morto. Nel momento in cui chiariscono l’equivoco riguardante la valigia, i due iniziano a collaborare e si ritroveranno entrambi coinvolti in un intrigo internazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA