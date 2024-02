Frasi auguri buon San Valentino 2024/ Le più romantiche: “Porti amore nella mia vita ogni giorno”

Auguri buon San Valentino 2024: frasi, ma non solo Baci Perugina…

San Valentino 2024 si sta avvicinando e, se non volete affidarvi a quelle dei Baci Perugina, è il momento di cercare le migliori frasi di auguri da inviare. La festa degli innamorati rende romantici anche coloro che odiano maggiormente le smancerie. Un mazzo di fiori, in tal senso, non può che essere accompagnato da un pensiero d’amore, che arriva dritto dal proprio cuore. In molti però non hanno fantasia e si affidano a quelle d’autore, che permettono di fare un figurone col proprio partner. È per questo motivo che abbiamo voluto proporvene alcune.

Le frasi più brevi di auguri di buon San Valentino 2024 si adattano ad esempio a essere scritte in un biglietto da inserire tra i fiori oppure a corredo con una scatola di cioccolatini. “Sei il mio Valentino perché porti amore nella mia vita ogni giorno”, eccone una a firma di Kate Summers. E ancora: “Non conosco altra ragione di amara che amarti”, scritta da Fernando Pessoa. Non può mancare tra gli autori anche Herman Hesse: “Se so cos’è l’amore, è grazie a te”. Un pensiero veloce ma significativo. Infine, dai libri di Nicholas Sparks: “L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo”.

Frasi auguri buon San Valentino 2024: le migliori poesie da dedicare

Per coloro che non si accontentano delle frasi di auguri di buon San Valentino 2024, una valida alternativa sono le poesie. Anche in questo caso è possibile scriverle in un biglietto da mettere a corredo del regalo prescelto. I più romantici però possono recitarle a voce. Un gesto che verrà sicuramente apprezzato. “Accarezzami, amore,/ ma come il sole/ che tocca la dolce fronte della luna./ Non venirmi a molestare anche tu/ con quelle sciocche ricerche/ sulle tracce del divino./ Dio arriverà all’alba/ se io sarò tra le tue braccia”, questa ad esempio è Accarezzami di Alda Merini.

Un’altra è Segui l’amore di Khalil Gibran, che recita: “L’amore non dà nulla fuorché sé stesso/

e non coglie nulla se non da sé stesso/ L’amore non possiede,/ né vorrebbe essere posseduto/ poiché l’amore basta all’amore”. Infine, Perché ti amo di Herman Hesse: “Perché ti amo, di notte son venuto da te/ così impetuoso e titubante/ e tu non me potrai più dimenticare/ l’anima tua son venuto a rubare./ Ora lei è mia – del tutto mi appartiene/ nel male e nel bene,/ dal mio impetuoso e ardito amare/ nessun angelo ti potrà salvare”.











