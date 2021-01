Fratelli Caputo 2 si farà?/ La serie non è stata rinnovata, ma…

La serie tv Fratelli Caputo 2 si farà? La miniserie con Nino Frassica e Cesare Bocci si conclude oggi, 8 gennaio 2021, con l’ultima puntata di questa prima stagione. Al momento la serie tv non è stata ancora rinnovata da Mediaset, ma non c’è stata nemmeno la chiusura su un possibile seguito. Quello che appare evidente è che stasera sapremo qualcosa in più dopo la fine della serie capendo le evoluzioni della trama. La miniserie è stata ideata da Valentina Capecci e con la regia Alessio Inturri. Nel cast oltre a Frassica e Bocci ci sono anche Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Andrea Vitalba e Giorgia Boni tra gli altri.

Fratelli Caputo 2 si farà? Le possibili evoluzioni della trama

Quali saranno le possibili evoluzioni della trama di Fratelli Caputo 2? L’incontro in tarda età tra Nino e Alberto ha dato una scossa alla vita di entrambi nonostante i conflitti iniziali. Nino si è riuscito a levarsi di dosso alcuni complessi che si portava dietro da diverso tempo. Dall’altra parte invece Alberto ha iniziato a lasciare un po’ da parte gli interessi politici per capire che anche gli affetti sono importanti. Oltre il mondo del lavoro ha iniziato a capire che concentrarsi sulla famiglia può essere molto bello oltre che doveroso. Da questo connubio non è dunque da escludere che i due si potranno trovare nuovamente vicini per affrontare qualche avventura insieme, finalmente.



