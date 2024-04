Fratello Khady Gueye, chi è/ “Siamo arrivati in Italia quando avevo solo 6 anni. Mio padre ci ha voluti…”

Chi è il fratello di Khady Gueye, in studio all’Isola dei Famosi 2024 per supportarla

Tra i concorrenti ‘non Vip’ dell’Isola dei Famosi 2024 si è già fatta notare la bellissima Khady Gueye. Anche quest’anno, a supportare a distanza i concorrenti, ci saranno in studio i loro parenti e, nel caso della modella di origine senegalese, c’è suo fratello. Lo stesso che è apparso nel video di presentazione della concorrente dell’Isola dei Famosi, insieme a sua madre e ad un altro fratello.

Isola dei Famosi 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: incontro tra famosi e non famosi

Non conosciamo, al momento, l’identità o altri aspetti del fratello di Khady Gueye, se non quello che lei stessa ha raccontato nel video di presentazione girato per l’Isola. Da quelle poche immagini scopriamo che il fratello è un appassionato di rap e che ha raggiunto il padre in Italia, insieme alla sorella, da giovanissimo. L’uomo, infatti, ha cercato fortuna nel nostro paese quando i figli erano ancora piccoli, e solo quando ha trovato un po’ di stabilità ha chiesto loro di raggiungerlo.

Infortunio Francesca Bergesio all’Isola dei Famosi 2024/ Come sta dopo l’incidente?

La storia di Khady Gueye e di suo fratello: “Arrivati in Italia quando mio padre ci ha riuniti…”

“Sono originaria del Senegal ma vivo in Italia da quando avevo 6 anni. Quando sono partita per l’Italia, nel 2002, sono arrivata con mia mamma e mio fratello Pape per raggiungere mio padre.” ha raccontato Khady Gueye alle telecamere dell’Isola dei Famosi. Poi ha spiegato: “Lui lavorava come operaio in un golf club. Il primo anno che mio papà ha passato qua faceva il venditore ambulante, il ‘vucumprà’ diciamo. Si è trovato bene al punto da volerci far ricongiungere tutti. Abbiamo abitato all’incirca 3 anni in un paesino piccolissimo dove siamo stati ben accolti…” E ha concluso: “Cerchiamo sempre di riunirci ma a queste riunioni manca sempre il mio papà. La sua mancanza è dovuta al fatto che non sta bene di salute e adesso si trova in Segal.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA