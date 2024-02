Khady Gueye è la fidanzata di Irama?/ La modella rompe il silenzio dopo il gossip: “Ecco la verità”

Chi è Khady Gueye, presunta fidanzata di Irama: lei rompe il silenzio e chiarisce i loro rapporti

La bellissima Khady Gueye sarebbe la nuova fidanzata del cantante Irama. È questo il gossip che da giorni corre sulla vita privata del cantautore in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Dopo la fine della storia d’amore con la modella Victoria Stella Doritou, il cantautore avrebbe già trovato compagnia! In realtà la notizia della presenza di una nuova fiamma nella vita del cantante di “Ovunque sarai” rimbalza da settimane, ma non finisce qui. C’è chi ha rilanciato una indiscrezione secondo cui il cantante avrebbe tradito la ex fidanzata Victoria Stella Doritou proprio con la bella modella e fotomodella protagonista dell’ultima stagione di Ex On The Beach. Un indizio arriverebbe da alcune foto che la bellissima Khady ha pubblicato su Instagram: la modella è su uno yacht che sembrerebbe essere lo stesso su cui si trova anche Irama.

Khady Gueye è nata a Milano da genitori senegalesi e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per aver partecipato al reality “Ex On The Beach”. Proprio lei si è descritta così nel programma: “impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa”. Tornando però al gossip che la vuole nuova fidanzata di Irama, Khady nelle ultime ore ha rotto il silenzio con un messaggio inviato in privato all’esperta di gossip Deianira Marzano, messaggio col quale ha negato di essere la fidanzata di Irama.

Irama ha tradito la ex fidanzata Victoria Stella Doritou con Khady Gueye?

Proprio Deianira Marzano ha rilanciato attraverso il suo profilo Instagram la notizia del presunto tradimento di Irama con Khady: “pare abbia tradito l’ex Victoria, forse per questo non escono allo scoperto ma ormai lo sanno tutti che hanno una relazione”. La modella, dopo aver letto questo articolo e quello in cui avrebbe dichiarato, da fidanzata di Irama, di voler diventare mamma di tre figli (notizia sempre ricondivisa da Marzano sui social), ha inviato a quest’ultima un messaggio in cui smentisce di stare col contante.

Queste le sue parole: “Ciao, guarda ho visto che hai ripubblicato il giornale lo non sono la fidanzata di irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista; Sto già prendendo provvedimenti a riguardo Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa soprattutto perché non sono cose veritiere. Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”. Insomma, Khady Gueye non è la fidanzata di Irama.













