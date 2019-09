Frecce Tricolori a Varenna/ Video, al via lo show nei cieli del Lago di Como

Sale altissima l’attesa per la manifestazione “Centro Lago di Como Air Show”, e l’esibizione delle mitiche Frecce Tricolori. La due giorni di eventi è iniziata quest’oggi, con le prove degli aerei acrobatici dalle ore 10:30 alle 12:00 di stamane, e successivamente con le prove delle “Frecce” fino alle 12:30. Migliaia le persone che hanno già assistito allo spettacolo che si ripeterà domani sempre alla stessa ora, fra le 12:00 e le 12:30. Svariati gli show in programma, con le esibizioni che prenderanno il via domani mattina alle 10:30 con gli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS, quindi la dimostrazione di soccorso in acqua con l’elicottero Sar dell’aeronautica militare italiane, e poi gli idrovolanti dell’Aero Club di Como, che simuleranno il sorvolo e gli ammaraggi. Dopo il volo delle Frecce e i fumi tricolori sopra il lago, si terrà il saluto dei rappresentanti istituzionali nonché l’intervento del Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere.

FRECCE TRICOLORI A VARENNA, VIDEO

Il fulcro degli eventi sarà la splendida cittadina di Varenna, in provincia di Lecco, dove verranno allestiti gli stand con vari gadget, orologi e modellini di aerei. Sul molo, invece, sarà parcheggiato uno splendido idrovolante anfibio, che potrà essere ammirato e fotografato da vicino, prima che si esibirà. Si potrà infatti salire all’interno del mezzo aereo, visionando la cabina di pilotaggio dell’aereo che appartiene alla scuola di volo PilotaPerSempre situata vicino a Lecco, su Monte Marenzo. Ci sarà inoltre modo di poter pilotare il biposto, ovviamente affiancati da un professionista esperto. Come al solito l’evento attirerà migliaia di curiosi e per accogliere al meglio le numerose persone in arrivo, favorendo la visione dell’evento, la viabilità verrà obbligatoriamente modificata: vi rimandiamo al sito del comune per tutte le info dettagliate.



