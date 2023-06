Frecce Tricolori, diretta video Rai1 Pratica di Mare 2023/ 100 anni Aeronautica Militare: programma Air Show

FRECCE TRICOLORI AIR SHOW 2023 PER I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE: LA DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Si chiude oggi pomeriggio a Pratica di Mare la due giorni delle Frecce Tricolori dedicate ai 100 anni dell’Aeronautica Militare (1923-2023): una lunga diretta video streaming iniziata sabato si concluderà nello spettacolare Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N., per l’appunto le Frecce Tricolori) con il sorvolo celebrativo finale.

L’intera diretta video streaming dell’evento sarà a disposizione su RaiPlay e sul canale YouTube dell’Aeronautica, mentre la diretta tv è esclusiva di Rai 1 a partire dalle 15.40 di domenica 18 giugno 2023 fino alle 18.45, la chiusura dell’Air Show delle Frecce. Due giorni spettacolari presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare con il sorvolo di velivoli storici che hanno reso gloriosa la Forza Armata italiana. Fronte Rai, il Centenario dell’Aeronautica Militare è stato gestito da Rai Sport In diretta da Pratica di Mare con Andrea Fusco conduttore. Oltre al sorvolo, il pubblico potrà godersi gratuitamente la visita nel Villaggio AM scoprendo dal vivo tutte le componenti operative, tecniche e logistiche della Forza Armata, oltre ai velivoli iconici.

FRECCE TRICOLORI A PRATICA DI MARE: IL PROGRAMMA SULLA RAI

Ma il vero evento clou della festa si terrà alle ore 18:00 con lo spettacolo acrobatico che sarà offerto dalle Frecce Tricolori nel nuovo Air Show dopo i tanti appuntamenti già celebrati quest’anno in onore del Centenario dell’Aeronautica. Il programma di oggi prevede dalle 15.40 in poi la parata aerea di tanti velivoli storici dell’AM, un’ultima manifestazione aerea si terrà poi alle 18.30 dopo l’Air Show delle Frecce Tricolori.

Nelle manifestazioni aeree di oggi si sono potuti ammirare aerei come lo Spitfire, Tornado, P-38, F-2000 e molti altri ancora. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori non si esaurisce però oggi: per i 100 anni dell’AM, per tutto il 2023 la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cento anni di storia. Prossimi appuntamenti ed Air Show delle Frecce previsti il 23 giugno a Potenza, 25 giugno a Policoro (MT), 30 giugno a Napoli.

Oggi a Pratica di Mare (RM) al via la manifestazione aerea del #Centenario dell’#AeronauticaMilitare.

Segui la diretta sul nostro canale YouTube dalle ore 09:45

➡️ https://t.co/M0BwQ4eYCx Online anche su Facebook e Linkedin.#AeronauticaMilitare100 pic.twitter.com/NR6EURkpl5 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 17, 2023













