Fred Claus – Un fratello sotto l’albero/ Babbo Natale ha un fratello? In onda oggi, lunedì 25 dicembre 2023

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, diretto da David Bobkin

A Natale, lunedì 25 Dicembre, nel pomeriggio di Italia 1 alle 0re 15,50 arriva a farci compagnia Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Si tratta di un lavoro cinematografico di genere commedia fantasy, realizzato nel 2007 negli Stati Uniti e dalla durata di poco meno di due ore.

Prodotto da Warner Bros. Pictures e Silver Pictures, è stato diretto da David Dobkin, famoso per Due cavalieri a Londra, Due single a nozze – Wedding Crashers e Cambio vita. La sceneggiatura è stata curata da Dan Fogelman, con fotografia di Remi Adefarasin, montaggio di Mark Livolsi e musiche di Christophe Beck.

Protagonista è l’americano Vince Vaughn, vincitore nel 2006 di un premio agli MTV Movie & TV Award per la miglior coppia grazie al titolo Due single a nozze – Wedding Crashers, diretto dempre da Dobkin, insieme al collega e amico Owen Wilson. Con lui troviamo Paul Giamatti, di origine italiana e candidato nel 2006 all’Oscar come miglior attore non protagonista per Cinderella Man – Una ragione per lottare. Il resto del cast è di tutto rispetto e troviamo John Michael Higgins, Miranda Richardson, Rachel Weisz, Kathy Bates, Trevor Peacock, Ludacris, Elizabeth Banks e Kevin Spacey.

La trama del film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero: non è facile essere il fratello di Babbo Natale

La storia di Fred Claus – Un fratello sotto l’albero è incentrata sulla vita di due fratelli. Uno dei due, Nick Claus, viene considerato molto buono, a tal punto da essere fatto santo. La tradizione insegna che chiunque diventi angelo riesca a vivere molto più a lungo, visto che il tempo tende a rallentare. Tale beneficio non vale solo per lui, ma per tutti i membri della sua famiglia, suo fratello e i suoi genitori. Lui da tutti viene conosciuto con il nome di Santa Claus, ma suo fratello inizia a sentirsi isolato e parte per trovare la sua strada.

Fred, il fratello maggiore, ha un carattere molto differente rispetto a Claus. Si comporta da fannullone e chiede l’aiuto al fratello per aprire un centro scommesse e fare un grosso colpo. Santa Claus è stufo del comportamento di Fred che si rivolge a lui solo se necessita di qualche aiuto o deve essere tirato fuori dai pasticci. Questa volta decide di aiutarlo a patto che si rechi al Polo Nord con lui e contribuisca al confezionamento dei regali da consegnare la sera della Vigilia di Natale. I due fratelli hanno un rapporto conflittuale, la madre ha sempre preferito il fratello minore facendo poco per nasconderlo. Tuttavia, Fred decide di rinunciare a un ulteriore prestito e riesce a darsi da fare con Babbo Natale per salvare le feste natalizie…











