Fred De Palma, Uebe/ Il nuovo disco: “Il titolo? È la storpiatura di baby”

E’ uscito in tutti i negozi di dischi il nuovo album di Fred De Palma dal titolo “Uebe”. Il mattatore dell’estate 2019 ha fatto ballare e cantare tutti con il singolo “Una volta ancora” in duetto con Ana Mena. Un successo senza precedenti per il brano: 5 settimane consecutive alla numero 1 della classifica dei singoli più venduti e ben due dischi di platino. Nonostante l’estate sia finita da un bel pò, la canzone continua ad essere una delle più ascoltate mantenendo stabile la numero nella classifiche di Spotify, ITunes, Apple Music e Shazam!. Un successo che il cantante di Torino spera di bissare con il nuovissimo album di inediti in uscita da venerdì 13 settembre in tutti i negozi e piattaforme online. Un album importante per il “loveking del reggaeton” come viene chiamato che nel disco collabora con Ana Mena nei brani “D’estate non vale” e “Una volta ancora”, ma anche con Baby K in “Dio benedica il reggaeton”

Fred De Palma, il king del reggaeton conquista tutti

E’ stata un’estate indimenticabile per Fred De Palma il re del reggaeton che con “Una volta ancora” ha conquistato tutte le classifiche di vendita e non solo. I brano, interpretato con la la cantante e attrice spagnola Ana Mena, è prossimo ai 60 milioni di views su YouTube ed è stato uno dei tormentoni dell’estate 2019. In occasione dell’uscita del nuovo album “Uebe”, Fred si è raccontato in un’intervista a Leggo.it parlando del successo e di come si sente nell’essere il “re del reggaeton”. “Dopo la salita ti godi il panorama” precisa il cantante di Torino ai vertici delle classifiche con il singolo “Una volta ancora”. “È gratificante vedere che i sacrifici sono ripagati. Mi auguro di ripetermi dopo questo successo e quello dell’anno scorso con D’estate non vale, sempre in duetto con Ana Mena” ha detto parlando dei prossimi progetti.

Fred De Palma, Uebe è il nuovo album: ecco perché si chiama così

Il successo di “Una volta ancora” è nato ancora una volta dal duo “re mida” della musica italiana come racconta Fred De Palma: “l’idea è venuta ai produttori Takagi & Ketra, un accostamento che ho trovato geniale”. A chi gli chiede di spiegare cosa sia il reggaeton, Fred risponde: “è una musica semplice, fatta di ritmo e melodia da ascoltare, ballare e cantare allo stesso tempo. Per questo ha conquistato il mondo”. Lo stesso cantante De Palma non nasconde di essersi avvicinato a questo stile di musica ascoltando alcune canzoni su Spotify e YouTube per poi rivelare: “le prime canzoni me le ha fatte ascoltare anni fa Gué Pequeno“. A chi lo considera il re del reggaeton dice: “non c’è un re, lo sono tutti. Se però devo fare un nome, dico Daddy Yankee”. Dopo il successo di “Una volta ancora”, Fred De Palma ha pubblicato il nuovo disco Uebe; un titolo particolare che ha spiegato così: “è la storpiatura di baby. Usare una parola inventata da me significa portare novità in tutti gli aspetti del disco”.



