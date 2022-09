Fredy Guarin “La mia partita più difficile”/ Lacrime sui social “Dio mi ha perdonato”

Fredy Guarin, ex calciatore fra le altre dell’Inter, torna allo scoperto dopo l’arresto del 2021, e lo fa con un post molto toccante pubblicato su Instagram. Ad aprile di un anno fa, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex nazionale colombiano, era stato coinvolto in una rissa con i genitori, visibilmente ubriaco, così come era stato mostrato da un video che era divenuto virale. “Con quei drink ero ormai mezzo matto, lo hanno visto tutti. Quello non sono io, lottare con la polizia è stato l’errore più grande”, aveva raccontato Guarin, immediatamente pentitosi dopo l’incarcerazione.

Da allora, l’ex giocatore, che si è ritirato dopo un’esperienza con i Millonairos non proprio positiva, aveva pubblicato una serie di scatti social felici e sorridenti con i figli e la compagna Pauleth, ma la realtà appare ben diversa: “Voglio mostrarmi così come sono a cuore aperto – si legge su un post Instagram di Guarin, pagina seguita da più di due milioni di follower-. Da qualche tempo la mia vita sta cambiando enormemente, queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di errori, peccati, vizi”.

FREDY GUARIN: “DIO MI HA GIA’ PERDONATO, NON E’ MAI TROPPO TARDI…”

E ancora: “Dio mi ha già perdonato e io mi sono perdonato. Non è mai troppo tardi per cambiare”, definendo questo periodo come “la partita più difficile della sua vita”. Dopo l’arresto del 2021, Guarin era stato portato in una clinica specializzata, dove però aveva creato dei problemi, ed era stato costretto a forza in barella da medici e polizia.

“Grazie Dio, solo questo”, ha replicato al post la compagna Pauleth, oltre a numerosi commenti e messaggi di vicinanza da parte di giocatori, nonché personaggi famosi e semplici tifosi. Lo scorso mese di luglio Guarin e la famiglia si erano recati a Milano facendo tappa a San Siro dove l’ex calciatore si era inginocchiato: “Come dimenticare i momenti di gioia in questo stadio”, aveva commentato con tanto di foto postata sui social. Guarin ha giocato dal 2012 al 2016 nell’Inter, segnando 22 gol in 141 partite.

