Fulminacci, con “Santa Marinella”/ Dalla Targa Tenco a Sanremo 2021 per la consacrazione…

Filippo Uttinacci fa rima con Fulminacci, ed è il nome d’arte con cui il cantautore romano 23enne esordisce al Festival di Sanremo 2021 dopo aver vinto nel 2019 la prestigiosa Targa Tenco come miglior opera prima e il Premio Mei come giovane dell’anno. Presente nonostante la giovane età nella categoria Big si esibirà con il brano “Santa Marinella”: “Una storia che mi è stata raccontata in cui ho messo un po’ di me. È un esperimento anche per me, ho scritto per la prima volta di qualcosa che non mi riguarda“, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo brano. Qualcuno lo ha paragonato a Jovanotti, qualcun altro a Daniele Silvestri: “Entrambi per me sono fantastici. Per esempio Unò-dué e Prima di essere un uomo di Silvestri, anche Buon Sangue di Jovanotti. Sono tutti dischi che mi fanno impazzire, per cui sono contentissimo di questo paragone. Onorato, veramente”, ha commentato.

Fulminacci: la carriera del giovane cantautore

Prima di cimentarsi nel cantautorato, a 18 anni, prende parte come attore al cortometraggio “Fammi Parlare” di Luca Iaconella e nel videoclip “In my mind” per la serie “Immaturi” di Canale 5. Fulminacci inizia a scrivere i suoi brani già all’età di 16 anni, ma dichiara: “Sono tutte cose che non pubblicherò mai quelle. I pezzi che sono contenuti nel disco ho cominciato a scriverli intorno ai 18, 19 anni”. Il disco d’esordio intitolato La vita veramente esce nel 2019 e viene inserito tra i quindici migliori dell’anno dal quotidiano La Repubblica. Prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo per l’etichetta Maciste Dischi, La vita veramente, viene immediatamente seguito da un tour nazionale, che include la partecipazione al concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma, e al Biografilm di Bologna di giugno.

Il 26 giugno 2019 pubblica il video del brano Resistenza e prende parte al MIND Festival, al Goa-Boa Festival e al Flowers Festival di Torino, quest’ultimo insieme a La Rappresentante di Lista e Francesco Motta. Il 2019 si conclude con la vincita del premio Rockol Awards 2019 come artista dell’anno, e la pubblicazione di una riedizione in vinile de La vita veramente, in cui viene incluso il singolo inedito San Giovanni. Nel 2020 arrivano altri premi e riconoscimenti, a marzo pubblica su YouTube la demo del brano La fine della guerra, scritto durante il lockdown in piena pandemia COVID-19, e lo stesso mese esce il brano Fino a quando il cielo esiste, in collaborazione con Mox. A dicembre 2020 esce il singolo Un fatto tutto personale, prodotto da Frenetik & Orang3, che anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per il 2021.



