Fulminacci, “Santa Marinella”/ Con il suo testo conquisterà la Sala Stampa? (Sanremo 2021)

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 Fulminacci si è presentato con il brano “Penso positivo” di Jovanotti, accompagnato da Valerio Lundini e dalla tromba di Roy Paci. Fulminacci ha messo in mostra il suo talento musicale, iniziando il brano dalla batteria dando vita una performance che rendeva pienamente giustizia all’animo esplosivo del brano. La tromba di Roy Pace dialogava con il cantante, mentre Valerio Lundini è salito sul palco come un alter ego di Fulminacci, in una sincro perfetta.

È stato Lundini a reinterpretare la famosa strofa di Jovanotti “Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa, Che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa…”, trovando anche l’approvazione dello stesso Lorenzo Cherubini sui social. L’interpretazione del celebre brano di Jovanotti, però, si è classificata al quindicesimo posto nella classifica delle cover, votate dall’orchestra del Festival.

Fulminacci: riuscirà a risalire in classifica?

Con la sua canzone “Santa Marinella”, Fulminacci si era guadagnato il tredicesimo posto nella classifica generale delle prime due serate, sulla base dei voti della giuria demoscopica. Al termine della terza serata è stata rivelata la top ten della classifica provvisoria, basata sui voti della giuria demoscopia e dell’orchestra, e purtroppo il giovane artista non era presente nei primi dieci. Ma niente è ancora definito. Questa sera, venerdì 5 marzo, Fulminacci tornerà sul palco con il suo brano “Santa Marinella” che verrà valutata dalla Giuria della Sala Stampa. Il pubblico, invece, potrà televotare solo durante la finalissima, in onda su Rai 1 sabato 6 marzo. Sulla lavagna dei bookmakers la vittoria di Fulminaccia è data a 33.00 dalla Snai, a 28.00 da PlanetWin e a 26.00 da Eurobet.



