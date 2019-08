Funerali Felice Gimondi/ Diretta tv streaming: dalle ore 10:40 l’ultimo saluto

Si terranno questa mattina i funerali di Felice Gimondi, il campione del ciclismo morto lo scorso 16 agosto, mentre si trovava in vacanza in Sicilia, presso Giardini Naxos. Ieri mattina, a cominciare dalle ore 7:00, è stata aperta la camera ardente presso la chiesetta situata vicino alla chiesa parrocchiale di Paladina, il comune in provincia di Bergamo dove l’ex atleta viveva. Un vero e proprio fiume di persone fino alle ore 20:00, quando la camera ardente è stata chiusa, fra curiosi, amici, conoscenti, famigliari e sportivi. C’era chi indossava magliette celebrative, come ricorda il sito di Rai News, chi invece è giunto in sella alla propria bicicletta quasi per omaggiare il campione delle due ruote, chi invece mostrava orgoglioso le foto di Gimondi sul proprio cellulare. La salma dello sportivo è giunta nella bergamasca nella notte fra domenica e lunedì, accompagnata dalla moglie Tiziana Bersano, e dalle figlie Norma e Federica, che hanno seguito il feretro dalla Sicilia.

FUNERALI FELICE GIMONDI: DIRETTA TV STREAMING

Ad accogliere le spoglie del defunto, i fratelli Giuseppe e Alessio, nonché il nipote Massimo, di anni 48, l’ultimo della dinastia. “Sono convinto che onorare Gimondi, per Bergamo, voglia dire di più che celebrarne la grandezza sportiva – l’omaggio del sindaco della città lombarda, Giorgio Gori, attraverso Facebook – Felice Gimondi ha rappresentato la migliore sintesi dei valori della nostra terra, quelli nei quali vogliamo ancora oggi ritrovarci e che desideriamo che i nostri figli facciano loro e tramandino”. Il funerale di Felice Gimondi sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale Rai Sport, numero 57 del digitale terrestre, con collegamento a partire dalle ore 10:40 di stamane. Vi ricordiamo anche la possibilità di seguire la cerimonia in diretta streaming, quindi attraverso il vostro smartphone, computer o tablet, collegandovi al sito della tv pubblica, Rai Play, e selezionando il canale dedicato. Durante la cerimonia ci saranno le testimonianze di amici e avversari, fra cui quella di un altro grandissimo di questo sport come Eddy Merckx.

