Funerali Franco Battiato/ Rito privato a Villa Grazia a Milo e cremazione (oggi 19 maggio)

FUNERALI FRANCO BATTIATO CON RITO PRIVATO

I funerali di Franco Battiato, morto ieri all’età di 76 anni, saranno celebrati quest’oggi, mercoledì 19 maggio 2021, in forma strettamente privata all’interno della chiesetta ubicata nella villa del celebre cantautore, nota come Villa Grazia, a Milo (Catania). Si tratta della casa che l’artista aveva dedicato alla sua amata mamma. A officiare la cerimonia saranno padre Orazio Barbarino, parroco a Linguaglossa, e un sacerdote di Milano, grande amico del fratello del Maestro. Dopodiché, la salma di Battiato sarà cremata, come da sua precisa volontà, e le ceneri saranno riportate a villa Grazia.

Nelle scorse ore l’agenzia giornalistica Agi ha raccolto la testimonianza proprio di padre Orazio Barbarino, che ben conosceva il compositore. “Alle 15 di lunedì gli ho rivolto il Sacramento dell’unzione degli infermi. Mi sono fermato con i suoi cari sino alle 16 e 15, poi sono andato via. Ieri mattina, poi, la notizia della morte di Franco, avvenuta dieci minuti dopo le cinque”. La malattia degenerativa contro cui Battiato ha lottato negli ultimi anni era davvero aggressiva, come ha spiegato il religioso: “Da tempo non usciva più, da quando combatteva con una patologia che lo aveva costretto a parlare pochissimo. Credo che la sua ultima uscita in pubblico sia stata quella del mese di settembre del 2017, in occasione del premio ‘Etna’ che gli fu consegnato a Linguaglossa. Fu quando inciampò mentre era sul palco”.

FUNERALI FRANCO BATTIATO: LUTTO CITTADINO A MILO

I funerali di Franco Battiato, dunque, si terranno alla presenza di pochi intimi e senza alcuna diretta televisiva. Inoltre, per la giornata odierna è stato proclamato il lutto cittadino, con esposizione dei vessilli a mezz’asta, nei Comuni di Catania, Milo e Riposto, cittadina che diede i natali al grande artista. Il fratello, Michele Battiato, ha dichiarato nelle scorse ore a “Il Corriere della Sera” quanto segue: “Ho chiamato un sacerdote nostro amico che conosceva e parlava con Franco. Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza (ergo, oltre a Michele, la moglie di quest’ultimo, i nipoti, i suoi collaboratori e due medici, ndr). Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d’ordine. Franco praticamente non si è accorto del trapasso, in quanto era per sua fortuna avvolto da un coma profondo”.

In ogni caso, le vigenti normative anti-contagio non avrebbero consentito di svolgere una cerimonia funebre aperta alle masse. Franco Battiato, che nel corso della sua esistenza non si era mai sposato e non aveva avuto figli, era nato a Ionia, oggi Riposto, il 23 marzo 1945, ma ha vissuto quasi sempre a Milo: la sua Villa Grazia (nome dell’amata madre dell’artista, deceduta nel 1994) sorge in frazione Praina.



