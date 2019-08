Funerali Nadia Toffa/ Quando e dove, celebrerà Padre Patriciello: “Ha voluto me”

Il mondo dello spettacolo è ancora scosso per la notizia della morte di Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene se n’è andata dopo una lunga battaglia contro il cancro e, al teatro Santa Chiara di Brescia, sarà allestita la camera ardente. I funerali, invece, saranno celebrati la mattina di venerdì 16 agosto nella cattedrale della città. A celebrarli sarà padre Maurizio Patriciello, che con questa difficile battaglia ha avuto a che fare in prima persona. La Toffa ha infatti chiesto esplicitamente che fosse lui a farlo: «Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. – ha raccontato in un lungo post su Facebook – Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. – e tiene a precisare – Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della «Terra dei fuochi».

Funerali Nadia Toffa: le parole di don Maurizio Patriciello

Nadia Toffa si è battuta per anni per le popolazioni della Terra dei Fuochi. Una battaglia della quale le persone non si dimenticano e che continua ancora oggi, con un ultimo gesto da parte della conduttrice de Le Iene. “In contemporanea al suo impegno televisivo che portava alla luce una verità da sempre scomoda – ricorda infatti Patriciello sempre su Facebook – sul territorio partirono manifestazioni di protesta pacifica dei cittadini, sempre rispettosi e composti rispetto al dramma che in queste terre si continua a vivere, fino ad arrivare a quel fiume in piena che travolse Napoli. Quel fiume che riuscì finalmente ad ottenere la legge regionale 20/2013 sulla Terra dei Fuochi ma che le stesse istituzioni a tutt’oggi non applicano. Un abominio senza soluzione”.

Don Maurizio Patriciello: “Nadia ha combattuto per il popolo campano”

Padre Maurizio Patriciello è pronto a celebrare i funerali di Nadia Toffa venerdì, 16 agosto 2019, a Brescia. Prima di mettersi in viaggio, ha però voluto omaggiare la conduttrice, che oggi tutti ricordano come una vera guerriera, ricordando come “non ha mai abbandonato il popolo campano, e durante le sue interviste il suo sorriso solare e rassicurante si spegneva solo di fronte al dolore degli intervistati. Sapeva sostenere, essere vicina a chi soffriva, a chi aveva subito il torto più grande per un essere umano.” Il lungo pensiero di Patriciello conclude con una riflessione “Quel che è veramente cambiato, è che oggi Nadia non c’è più lasciandoci sgomenti, mentre la Terra dei Fuochi brucia ancora, brucia sempre, brucia di più. Continua a toglierci il respiro e la vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA