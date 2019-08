Cancro al cervello, malattia che ha ucciso Nadia Toffa/ Cos’è, sintomi e come si cura

Nadia Toffa è morta di cancro, tra le malattie più difficili da combattere e con cui lei ha lottato con coraggio. L’incubo è cominciato il 2 dicembre 2017, quando fu ricoverata in ospedale per un malore improvviso a Trieste, dove si trovava per un servizio de “Le Iene”. «A un certo punto sono caduta», raccontò la giornalista. Di quel malore non ricordava nulla, se non l’ambulanza. Trasferita all’ospedale San Raffaele di Milano, Nadia Toffa è stata «ribaltata come un calzino». Tutta l’Italia col fiato sospeso: inizialmente si parlò di «patologia cerebrale». Due mesi più tardi la conduttrice tornò su Italia 1 spiegando che stava affrontando la battaglia più dura della sua vita, quella contro il cancro. Nel suo caso al cervello. «Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto radio e chemio preventive». Ma non bastò, perché il cancro tornò e Nadia Toffa dovette operarsi di nuovo e sottoporsi a nuovi cicli di chemioterapia. «Non siamo malati, siamo guerrieri», disse a chi condivideva la sua stessa malattia.

NADIA TOFDA E IL CANCRO AL CERVELLO: SINTOMI E COME SI CURA

I sintomi del cancro al cervello dipendono dalla sua localizzazione e dalle dimensioni della massa. Visto che ogni zona è responsabile di una funzione specifica, sarà quella ad essere più o meno compromessa. Le neoplasie del lobo frontale sono caratterizzate da grande debolezza e incapacità di muovere una parte del corpo, disturbi dell’umore e confusione. Quelli che partono dal lobo occipitale provocano disturbi visivi fino alla cecità, allucinazioni e convulsioni. In generale, ma fanno eccezione le malattie del cervelletto, se il cancro colpisce una parte del cervello il sintomo si manifesta nella parte opposta, perché ogni emisfero cerebrale governa la parte controlaterale del corpo. Il mal di testa intrattabile è uno dei sintomi più comuni, insieme alle crisi epilettiche, dovute all’effetto irritante della massa tumorale. L’intervento chirurgico è il metodo di cura dei tumori cerebrali più diffuso. In generale serve a ridurre la pressione che il tumore esercita all’interno del cranio e a diminuire così i sintomi. Ma permette un’esatta diagnosi del tumore, quindi è importante per pianificare una terapia specifica. La radioterapia si aggiunge all’intervento chirurgico con l’obiettivo di ridurre il rischio di recidiva. Può essere usata da sola o in associazione alla chemioterapia. Di solito insieme sono riservate ai tumori che mostrano una certa aggressività.

NADIA TOFFA COME È MORTA: IL CANCRO E LE CHEMIOTERAPIE

Nadia Toffa ha affrontato i cicli di chemioterapia condividendo il suo percorso sui social. E questo è stato importante non solo per lei, che sola non è mai stata nella sua battaglia, ma anche per i tanti malati di cancro che hanno avuto una “guerriera” come punto di riferimento. Tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato del motivo per il quale aveva scelto di condividere la sua malattia sui social. «Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia. Non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire». E a chi la criticava per questa sua scelta rispondeva: «Ma perché avrei dovuto rinunciare a essere me stessa nei momenti difficili?». Non sono mancate le pause forzate, perché quella contro il cancro è una battaglia estenuante. Nadia Toffa ne ha parlato anche in un libro che per lei è stato un inno alla vita. «Non sono guarita, sono qui viva e continuo le terapie», diceva. E sulla perdita dei capelli per la chemio: «Sì ma poi ricrescono, non si rimane pelati a vita».

NADIA TOFFA COME È MORTA: IL CANCRO E LA SUA BATTAGLIA

Nadia Toffa ha sempre ricordato che le cure sono l’unica via per combattere il cancro. «Magari con la forza di volontà si potesse guarire… non è ovviamente così, ma di certo un atteggiamento positivo aiuta e questo lo dice la scienza non la sottoscritta». E infatti ai malati di cancro come lei ha sempre consiglio di non sospendere mai la vita per la malattia. «Nessuno dovrebbe farlo». Il messaggio di Nadia è stato un grido di battaglia: «Non sospendiamo la vita per colpa del cancro, non diamogliela vinta. Bisogna sorridere sempre perché noi siamo più forti». Lo ha detto in mesi di cure, parrucche, capelli che cadono e ricrescono, cicli di terapie con la madre sempre al suo fianco, pausa da “Le Iene” per riposarsi. Non era sicura di poter vincere la battaglia contro il cancro, ma ce l’ha messa tutta per combatterlo: «Il Signore mi ha dato una sfida che io posso non vincere, ma devo combattere. Sempre», disse a Verissimo. In un’altra occasione aggiunse: «Non si sa chi vincerà. Vivendo, lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa parlo». Purtroppo però non ce l’ha fatta.



