Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ L’ultimo appello per l’ultimo viaggio

Sergio Japino è stato, forse, la persona che, più di ogni altra, conosceva meglio Raffaella Carrà. Compagno di vita prima, grande compagno della sua straordinaria carriera e amico che l’è rimasto accanto fino all’ultimo giorno poi. Tra Raffaella carrà e Sergio Japino c’è sempre stato un affetto che andava oltre quel sentimento chiamato amore. Uniti anche dopo la fine della loro storia d’amore, sono sempre rimasti l’uno il pilastro dell’altra. La scomparsa di Raffaella lascia così un vuoto profondo nel cuore di Japino che le ha dedicato delle dolcissime parole il giorno in cui ha annunciato la sua morte. Japino, venerdì 9 luglio, sarà nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli accanto ai nipoti Mtteo e Federica e agli amici di una vita della grande stella della televisione italiana. Proprio in vista del giorno dei funerali, Japino ha rivolto un appello a tutti i fans della Carrà.

L’appello di Sergio Japino per Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è stata amatissima non solo dalle persone che l’hanno conosciuta e condiviso con lei un pezzo di vita come Sergio Japino, ma anche dalle persone che l’hanno ammirata da lontana ed è proprio a loro che Japino si rivolge per i funerali della Carrà. «Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella», ha fatto sapere Japino a cui hanno risposto in massa. Un amore unico, dunque, quello tra Japino e la Carrà che non morirà mai e che continuerà ad accompagnare la vita di Sergio.

