Funerali Sinisa Mihajlovic oggi, 19 dicembre 2022/ Esequie a Roma: nomi dei presenti

FUNERALI SINISA MIHAJLOVIC OGGI: QUANDO E DOVE SI TERRANNO

I funerali di Sinisa Mihajlovic, morto venerdì 16 dicembre 2022 dopo una lunga e intensa battaglia contro il male che dal 2019 lo attanagliava, la leucemia mieloide acuta, si terranno nella mattinata odierna. Nonostante tutta la sua forza e il suo coraggio, negli ultimi tempi la situazione dell’ex calciatore e allenatore serbo si era aggravata, fino a risultargli fatale.

Come accennavamo poc’anzi, i funerali di Sinisa Mihajlovic si terranno oggi, lunedì 19 dicembre 2022, alle 11.30, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, in piazza della Repubblica. Saranno celebrati dall’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Prevista la presenza di una folla immensa. Tra i presenti annunciati ci sarà anche Joey Saputo, in arrivo dall’altra parte dell’Atlantico, e tutto il Bologna calcio, ultimo club da lui allenato. Ci sarà anche tutta la Lazio e, tra i suoi amici più cari, anche il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic: la rassegna stampa di Radiosei ha infatti riferito che il mister blucerchiato (club al quale è legata peraltro parte del passato di Mihajlovic sui campi da calcio) ha annullato l’amichevole odierna della sua squadra per consentire al gruppo di recarsi nella Capitale per le esequie.

FUNERALI SINISA MIHAJLOVIC: IERI LA CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO

Ieri, domenica 18 dicembre, è stato possibile rendere omaggio all’ex giocatore nella camera ardente allestita in Campidoglio e aperta dalle 10 alle 18. Un ultimo atto d’amore prima dei funerali di Sinisa Mihajlovic, al quale hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, seguiti a ruota dall’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, dal presidente della Lazio Claudio Lotito, dal tecnico Vincenzo Montella e da tanti ex compagni ed ex discepoli del “Maestro Sinisa”. La moglie Arianna Rapaccioni ha voluto dedicare al marito un addio profondo e straziante sui social, scegliendo un verso tratto da Romeo e Giulietta: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

A ricordare il padre con parole commoventi prima dei funerali di Sinisa Mihajlovic è stata la figlia Virginia: “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco. Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio di averti avuto con me per questi anni, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più. Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi”.











