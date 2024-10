Furkan Palali e Erica Martinelli a Ballando con le stelle, il pubblico ha notato un dettaglio

Tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2024 troviamo anche la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli, che si è piazzata all’ultimo posto della classifica generale della prima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Nonostante l’ultima piazza raggiunta c’è una fetta di pubblico che però apprezza la coppia del programma del primo canale, in particolare per l’attore turco Furkan Palali, apprezzato negli anni scorsi nel cast della soap campione di ascolti Terra Amara, che su Canale Cinque ha raccolto ascolti da record e impilato record negli anni.

E così Furkan Palali e Erica Martinelli possono contare su una vasta schiera di fan che potrebbe sicuramente tornare utile con il passare delle puntate, anche visti i commenti spuntati sui social: “Voi attori turchi avete una marcia in più, gli italiani hanno tanto da imparare da voi” si legge su Instagram.

Furkan Palali e Erica Martinelli cresceranno nelle prossime puntate? C’è chi ci spera

In attesa della prossima puntata di Ballando con le stelle 2024 su Rai1, la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli continua a interessare il pubblico e sotto il profilo Instagram ufficiale del dancing show non sono mancati commenti e complimenti nei confronti della coppia che si è classificata ultima, ma che comunque ha raggiunto tantissimi spettatori, un’alchimia e una chimica sicuramente migliorabili, ma che secondo i giudici è valsa per adesso solo l’ultimo posto in classifica.

E tra i fan di Furkan Palali e Erica Martinelli sono in tantissimi a credere in una loro risalita nelle prossime puntate di Ballando con le stelle 2024, vedremo cosa accadrà a partire dalla puntata in onda questa sera sabato 5 ottobre 2024, e se l’attore e la ballerina riusciranno a risalire la china dopo il debutto complicato.