Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono pronti a scendere sulla pista di ballo di Ballando con le Stelle 2024 e promettono grandi sorprese sin dalla prima puntata. La ex moglie di Paolo Bonolis è tra i protagonisti della nuova edizione del dance show di Rai1 fortemente voluta da Milly Carlucci. Per l’occasione sarà affiancata dal ballerino Carlo Aloia, new entry del programma. Il primo incontro tra i due ha lasciato il segno soprattutto nel pubblico da casa che ha attaccato la ex moglie di Paolo Bonolis. Tutto è iniziato perché Sonia Bruganelli non si è alzata per salutare il ballerino, ma gli ha semplicemente detto “Sei pronto? Se sei pronta tu, sono pronta anche io”. Il ballerino ha reagito: “ti vedo carica e hai un bellissimo sorriso smagliante” con la Bruganelli che ha ironizzato “ancora si, l’importante è che me lo fai mantenere questo sorriso”.

Sui social sono stati tantissimi i commenti contro la ex moglie di Paolo Bonolis: “neanche si è alzata in piedi. Poco educata”, “che maleducata nemmeno si è alzata” e “è una stella dal portafoglio pieno. Ma poca visibilità in TV e allora cambio di rete e vai in prima serata per 15 sabati”.

L’esordio di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2024 parte nella direzione sbagliata. Sui social in tantissimi hanno criticato il comportamento e l’atteggiamento della Bruganelli verso il bellino. “Ma la maleducazione??? Ma ti pare che non ti alzi? Ma chi sei???? È proprio vero Signore si nasce, non ci si diventa con i soldi!!!!!” – scrive un utente, mentre un altro porta l’attenzione sul caso Angelo Madonia dicendo “secondo me la Bruganelli avrebbe preferito ballare con Angelo Madonia che,almeno secondo rumors e gossip vari, é il suo attuale compagno quindi ci sarebbe stato,per così dire, “conflitto d’interessi”. Non solo, altri utenti hanno sottolineato l’educazione e la simpatia della signora Bruganelli definita anche come ridicola.

Intanto sui social Sonia Bruganelli ha commentato la giuria di Ballando: “ah perchè già ancora la giuria quest’anno? Non è ballo libero? La mia paura più grande è Mariotto perchè vuole tanto pathos, amore e passione e noi non possiamo perchè tu stai diventando papà. Noi siamo molto agguerriti e passionali”.