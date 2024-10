Furkan Palali ed Erica Martinelli saranno due dei protagonisti come concorrenti a Ballando con le stelle 2024, trasmissione condotta da Milly Carlucci che va in onda il sabato sera e per l’occasione andrà in scena sabato 19 Ottobre 2024. Le prime serate con l’attore di Terra Amara protagonista hanno visto diverse critiche al suo modo di ballare e non molti hanno apprezzato, la giuria ha attaccato pesantemente definendo Furkan un ballerino ‘di legno’ e lui non ha gradito.

Allo stesso tempo nell’ultimo episodio abbiamo visto una piccola crescita della coppia e sia i giudici che il pubblico lo hanno notato. Furkan Palali è nato a Konya nel 1986, ha lavorato come modello e giocatore di basket ma in Italia lo conosciamo soprattutto per il ruolo di Fikret Yaman nella serie Terra Amara. Il pubblico, soprattutto quello femminile, ha apprezzato molto e ha difeso l’attore dalle critiche della giuria.

Ivan Zazzaroni in primi ma anche Fabio Canino hanno avuto parole dure e l’attore è apparso infastidito, ricordando a tutti che lui è un attore e non un ballerino e che viene da un paese straniero. Di fatto ha chiarito che voleva un atteggiamento migliore da parte della giuria; nell’ultimo episodio di Ballando con Le Stelle abbiamo visto piccoli progressi da parte del provetto ballerino.

Furkan Palali ed Erica Martinelli, l’attore ammette le difficoltà

Sappiamo che Furkan Palali è fidanzato con l’attrice Ezgi Eyuboglu e l’uomo ha confessato recentemente che gli piacerebbe avere un figlio. La sua crescita appare graduale e Furkan è intervenuto ai microfoni di Domenica In con Mara Venier ed ha commentato la sua avventura finora e dopo l’ultimo episodio a Ballando con le Stelle:

“E’ vero, forse non sono elastico con i commenti e mi ha dato fastidio quando ho ricevuto commenti non gentili. Provo comunque a migliorarmi e sono qui per migliorare ed imparare, per questo ascolto attentamente la mia maestra Erica. So che devo lavorare molto ma va ricordata la mia carriera e il fatto che sono un attore”, ha spiegato l’uomo tra mille consensi. Lavora da poco tempo ma Furkan ha subito instaurato un ottimo rapporto con la sua maestra e pian piano vediamo aumentare il loro affiatamento.

L’inizio sembrava portare ad un’eliminazione o comunque a risultati sicuramente negativi, ma nell’ultima puntata abbiamo visto piccoli passi in avanti e c’è stato un barlume di luce per una delle coppie apparse più in difficoltà, lo stesso attore è apparso ottimista. I due sono tra le coppie più a rischio ma occhio a repentini cambiamenti nelle prossime settimane.