Furkan Palali è uno dei nuovi concorrenti della trasmissione Rai Ballando con le Stelle, trasmissione che vede la conduzione di Milly Carlucci. Furkan è un attore turco che abbiamo imparato a conoscere negli anni e che si sta facendo ammirare anche ora, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Furkan Palali nasce a Konya in Turchia il 27 Ottobre 1986 ed ha quindi 37 anni. 1 metro e novanta per 82 kg, l’uomo è diventato famoso nel ruolo di Fikret in Terra Amara, una fiction turca che recentemente ha avuto grande successo in Italia. Furkan si diploma nella sua città natale e poi si laurea in Ingegneria Geologica all’Università di Ankara. Parliamo di un uomo che negli anni ha coltivato varie passioni.

Dallo studio allo sport e negli anni la sua avvenenza lo ha aiutato a lanciarsi nel mondo della moda e nel cinema ed è cresciuto cosi in questo mondo. Un personaggio di grande avvenenza ed anche durante le prime puntate di Ballando con le Stelle in molti sono rimasti colpiti da questo, criticando però altri aspetti. Sui social l’uomo è molto attivo pubblicando scatti nel suo ruolo come attore e modello mentre è molto riservato sulla sua vita privata.

Furkan ha commentato con fastidio l’atteggiamento dei giudici nelle prime puntate dello show e soprattutto le loro parole dopo la prima puntata. Cosi ha svelato – come mostrato sui canali social di Raiplay – il suo pensiero: “Posso ricevere critiche ma sentirmi dire che sono un pezzo di legno non mi è piaciuto. La giuria non si è comportata in modo ospitale e affermazioni del genere mi hanno fatto retrocedere tante persone”.

Poi senza esitare ha proseguito: “Se non avessi fiducia in me stesso non sarei qui adesso. C’è un personaggio dei cartoni animati Hulk e manca poco per raggiungere questo, manca poco per strappare miei vestiti”. Come detto l’attore è molto restio a parlare della sua vita privata ma recentemente si è raccontato ai microfoni di Verissimo, svelando di essere fidanzato da 4 mesi, sempre con un’attrice, l’attrice Ezgi Eyuboglu.

“Lei riesce a comprendermi, forse perchè facciamo lo stesso lavoro. Diventare padre? Vorrei un figlio, lo desidero molto da quando ho fatto una serie, quel ruolo ha suscitato in me questa grande volontà ma serve aspettare il momento giusto”. Poche parole e un aspetto che – in certi casi burbero – ha evidenziato anche una simpatia da parte dell’uomo, sottolineato durante il programma.