Prosegue l’ascesa di Furkan Palali e Erica Martinelli, una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2024 di Milly Carlucci. Durante l’ultima puntata del dance show di Raiuno, Furkan Palali e Erica Martinelli si sono esibiti in un Valzer sulle note di “Solo” incontrando il plauso di tutta la giuria. A combinare da Guillermo Mariotto: “l’emozione provata era una specie di non plus ultra, ma al di là dell’emozione della danza ci sono state piccole incertezze, ma la cavalleria che esprime Furkan in pista si è vista solo altre due volte qui”.

Chi sono Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi, concorrenti a Ballando con le stelle 2024/ Campioni italiani

Poi è la volta di Carolyn Smith: “mi è piaciuto tantissimo, avete un feeling insieme. Poco valzer, ma questo non significa che non avete ballato. Mi è piaciuta l’attitudine insieme”. Commenti positivi anche da parte di Fabio Canino: “bravo, bravo” e infine di Ivan Zazzaroni: “ho visto una bellissima interpretazione, meno valzer. Complessivamente bene, lei ti ha lasciato una coreografia che ti lasciava esprimere”.

Eliminato Ballando con le stelle 2024, chi è?/ Bruganelli contro Paolantoni? Chi rischia nella 7a puntata

Furkan Palali e Erica Martinelli di Ballando con le Stelle 2024 dividono i social

Se il valzer di Furkan Palali e Erica Martinelli a Ballando con le Stelle 2024 ha conquistato da un lato la giuria di esperti non ha incontrato lo stesso giudizio sui social. In tanti, infatti, non riconoscono alcun miglioramento nel ballo all’attore turco di Terra Amara e c’è chi è arrivato perfino a parlare di “debole” della giuria verso Furkan Palali e Erica Martinelli. “Non si è proprio mosso! Prende voti alti solo perché determinati giudici hanno un “debole” per lui. Preferisco mille volte Paolantoni, Friedman, Ossini e Bruganelli, che invece ricevono solo critiche” – ha scritto un utente, mentre un altro ironizza “se il turco ha ballato io sono Miss Universo”.

Carlo Aloia:"Diventerò padre? Ho visto il test ma non capivo"/ La moglie Jlenia Intravaia mamma a tempo pieno

Non mancano i commenti positivi da chi è fan dell’attore: “Esibizione TOP di Furkan….always with you” anche se a primeggiare sono le critiche con chi arriva a parlare di raccomandazione “ma mi dite questo Furkan da chi è raccomandato? Perché veramente, non si spiega. Un tronco, un legno. Insulso e con l’ espressività di un lampione. I teatrini della giuria poi annoiano a morte”.