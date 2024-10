Furkan Palali e Erica Martinelli sono una di quelle coppie che bada molto al sodo a Ballando con le Stelle 2024, qualche volta anche a discapito dello spettacolo. E in un contesto come quello dello show di Milly Carlucci, probabilmente, dovrebbero sforzarsi di fare qualcosa in più, prendendosi meno sul serio e giocando un po’ di più. Al di là di queste considerazioni, almeno sul piano tecnico c’è poco da dire e rimproverare a Furkan Palali e Erica Martinelli.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle/ Giuria ai suoi piedi, posto sicuro in finale?

L’attore turco e la sua insegnante hanno fatto il pieno di consensi, la settimana scorsa, con un bellissimo charleston che ha sorpreso pubblico e giuria. Furkan è stato talmente preciso che ha alimentato i dubbi del buon Zazzaroni, apparso bonariamente sospettoso nei suoi confronti. “O ha fatto finta di non saper ballare o non si spiega…”, ha detto il giornalista durante la quarta puntata. Per la Lucarelli, invece, Furkan ha semplicemente fatto grandi passi avanti rispetto al debutto: “Ho sempre creduto in lui, anche quando ballava come Pinocchio”.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle/ Eliminati? Ecco perchè è a rischio

Furkan Palali e Erica Martinelli a caccia di conferme a Ballando con le Stelle 2024

Insomma, dietro la rinascita di Furkan c’è sicuramente la mano della sua insegnante Erica Martinelli, che ha trovato le giuste misure per valorizzare l’attore in pista da ballo. Così l’avventura della coppia a Ballando con le Stelle 2024, prosegue nel migliore dei modi. Questa sera, sabato 26 ottobre, allievo e maestra sono chiamati a ripetersi e a confermarsi, per dimostrare che la performance convincente della scorsa puntata non è stata frutto del caso.

In settimana Furkan Palali e Erica Martinelli si sono allenati duramente e adesso è arrivato il momento di sorprendere ancora i giurati e, possibilmente, di scalare la classifica. Ci riusciranno? Non resta che metterci comodi e gustarci l’esibizione per scoprirlo. Il loro percorso potrebbe essere appena all’inizio.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina/ "Lui instancabile, è bravissimo"