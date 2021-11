Furto di giochi al Banco di Solidarietà/ “Danno da 5-600 euro, stiamo ricomprandoli”

Gesto deplorevole avvenuto presso la sede del Banco di Solidarietà di Borgo Palazzo, comune in provincia di Bergamo: qualcuno ha rubato i giocattoli che erano stati acquistati per il Natale 2021, da consegnare ovviamente ai bimbi meno abbienti. Il programma di Canale 5, Mattino5, ha intervistato Alessandro Grazioli, responsabile della colletta giocattoli, che ha spiegato, parlando in diretta televisiva: “La colletta giocattoli l’ho avviata 16 anni fa partendo da un episodio di una bimba che morì e nacque il desiderio di portare ai parenti dei giochi. I primi giochi arrivarono e fu un momento bellissimo e una mamma mi commosse dicendomi che sua figlia le aveva detto che quell’anno non sarebbe arrivata Santa Lucia: questo messaggio è sempre stato da stimolo”.

Quindi ha aggiunto: “Hanno lasciato solo qualche giocattolo non avendo controllato una busta, siamo sui 5/600 euro di danni, alla luce del fatto che erano stati fatti degli acquisti mirati, giochi comprati in un importante store (come si evince dal filmato mandato in onda, si tratta di giochi di marca, Disney, Fisher Price e via discorrendo ndr), giochi nuovi per i bambini”.

FURTO DI GIOCHI A BERGAMO: “ANCHE I BAMBINI POVERI HANNO VALORE”

“Stiamo già ricomprando i giochi con tanti sacrifici – ha proseguito Alessandro Grazioli – l’obiettivo è fare avere ai bimbi giochi nuovi affinchè loro capiscano che sono bambini che hanno valore, per questo abbiamo sempre rifiutato giochi usati”.

Il furto è avvenuto la settimana scorsa, precisamente nella notte a cavallo fra venerdì 5 e sabato 6 novembre: alcuni criminali senza scrupoli hanno rotto le vetrate del magazzino, hanno portato via 300 euro in contati dalla casa e la maggior parte dei giocattoli che erano stati acquistati. Roberto Poletti, in studio a Mattino 5, ha aggiunto: “Rimarranno impuniti, mi auguro che qualcuno aiuterà quest’associazione. Chi si frega qualcosa in Italia resta sempre impunito, come avviene col reddito di cittadinanza”.

