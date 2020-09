Futuro di Allegri/ Bofisè: “Vuole un progetto top, per ora studierà…” (esclusiva)

Per Massimiliano Allegri è tempo di scelte. Il tecnico livornese è in attesa di qualche chiamata da qualche top club europeo: in effetti dopo quest’anno vissuto in standby dopo l’addio dalla Juventus anche Allegri ha voglia di sedersi di nuovo su una panchina. C’è il Paris Saint Germain delle sue stelle che lo potrebbe prendere al posto di Thomas Tuchel, ci sarebbe quella dell’Olanda che però il diretto interessato avrebbe già rifiutato, dando priorità a club italiani. L’Inter avrebbe potuto ingaggiarlo, ma alla fine Antonio Conte ha scelto di restare: all’orizzonte dunque si prospetta un altro anno sabbatico per Allegri, a meno di clamorose smentite al momento tutte le principali panchine sono occupate e la stagione sta per cominciare, vedremo allora se ci saranno novità e magari arriverà qualche inattesa chiamata. Per far un punto sulla situazione di Allegri e provare a ipotizzare il suo futuro, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Giuseppe Bofisè.

Quale sarà il futuro di Allegri? Allegri ormai è un allenatore di caratura internazionale, un vincente, uno che ottiene sempre grandi risultati qualsiasi squadra alleni. Per lui può esserci solo un club di grande importanza, di primo livello: non ci sono alternative.

Può essere per esempio il Psg, prendendo il posto di Tuchel? Non è tanto la squadra specifica: per Allegri il discorso riguarda ormai il progetto. Se una società importante avesse un progetto già vincente, il tecnico livornese potrebbe essere l’ideale per andare ad allenare.

Quale sarebbe allora la soluzione ideale? E‘ difficile dirlo, perchè i club principali sono già sistemati: l’Inter alla fine ha scelto di continuare con Conte, il Barcellona ha puntato su Ronald Koeman, in Premier League le big hanno un allenatore solido. In più sappiamo che prendere una squadra in corsa non è una cosa che Allegri farebbe…

Cosa farà allora? Allegri potrebbe prendersi ancora una pausa di riflessione, aggiornarsi, studiare: per un allenatore come lui sono possibili solo grandi top club europei. Non avrebbe problemi a trovarli, se non avessero un tecnico…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA