GABRI PONTE/ “Amici? Ho imparato molto da Maria De Filippi”. Si ricandida come giudice?

Gabry Ponte è ospite fisso anche quest’anno di Battiti Live 2019, la kermesse canora condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e organizzata da Radionorba Battiti Live. Il dj più famoso d’Italia porterà dal vivo una evoluzione del suo ultimissimo show, un format innovativo che lo vedrà mixerà tutte le canzoni più forti del momento, dal trap al rock e alcuni pezzi classici della canzone italiana. Una carriera straordinaria quella di Gabry che, dopo l’esperienza con gli Eiffel 65 ha intrapreso la strada da solista riscontrando lo stesso successo. “Nella mia carriera posso dire di essere stato molto fortunato” ha dichiarato il dj a domanipress.it, sottolineando che i suoi brani: “sono pezzi trasversali amati da generazioni anche diverse tra loro, dei veri riempi pista. Ultimamente a queste richieste si sono unite anche quelle dei singoli più recenti come quello insieme al rapper Danti “Tu sei” e la super hit “Che ne sanno i duemila” certificato platino per le vendite, che ha registrato oltre 42 milioni di visualizzazioni per il videoclip. Questo mi riempie di orgoglio”.

Gabry Ponte: canzoni e collaborazioni

Durante la sua lunghissima carriera, Gabry Ponte ha collaborato con tantissimi artisti del panorama italiano. Da Little Tony fino alla recente collaborazione con Edoardo Bennato. Tutto nasce in modo del tutto naturale come ha rivelato il dj che parlando di Little Tony ha ricordato: ” si era instaurato un rapporto di amicizia, era una grande persona prima che un grande artista. Sono davvero fiero di aver collaborato con lui”. Su Edoardo Bennato, invece, ha detto: “è stato uno dei miei idoli di infanzia. Conosco a memoria tutte le sue canzoni e possiedo gelosamente tutti i suoi vecchi dischi…quindi puoi immaginare l’emozione che mi ha dato quando ha accettato di cantare un mio singolo”.

Gabry Ponte: “Maria de Filippi è una persona incredibile”

Non solo la musica nella vita di Gabry Ponte, che ha una grande passione per la fisica che ha studiato all’università. “Ho sempre conservato questa mia passione quindi nel tempo libero, quando non sono impegnato con la tournèe, mi piace leggere articoli e talvolta qualche libro” ha detto a domanipress.it precisando di essere anche un grandissimo amante dello sport utilissimo per staccare la spina e rigenerarsi. Riguardo all’avventura televisiva di Amici di Maria De Filippi dove anni fa ha ricoperto il ruolo di coach ha detto: “dell’ esperienza ad Amici posso dirti che ho imparato molto da Maria de Filippi, lei è una persona incredibile. Non escludo che ci possa essere un’altra parentesi televisiva in futuro. Per ora però sono concentrato sulla musica…”. Parlando del futuro, invece, Gabry Ponte ha in serbo una serie di sorprese per i fan: “tanta musica e collaborazioni con artisti che stimo fin da bambino, sono molto ottimista quando penso al futuro…ne vedrete e sentirete delle belle!”.



