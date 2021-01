GABRIEL GARKO/ Annuncia: “Da oggi non mi vedrete più in tv per…” (Affari Tuoi)

C’è anche Gabriel Garko, tra gli ospiti della terza puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il programma condotto da Carlo Conti in onda oggi, in prima serata, su Rai1. All’interno del programma, due concorrenti – una coppia di giovani sposi – tentano di accaparrarsi un montepremi di ben 300mila euro, un aiuto importante, se si pensa alle spese solitamente sostenute per l’organizzazione di un matrimonio. Garko non ha esperienza in questo senso, anche se – anni fa – con la collega Eva Grimaldi, è andato a tanto così dallo sposarsi. Lo ha rivelato mesi fa e ribadito nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, trasmessa in replica su Canale 5 sabato scorso: “L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero”. Poi però è finita come tutti sappiamo. Nell’ultimo periodo, l’attore ha molto sofferto: “Ho vissuto momenti molto difficili, in cui ho avuto pensieri brutti”, ammette, salvo poi specificare di sentirsi al momento “felice”, rassicurando così i fan che – per inciso – continuano a seguirlo numerosi su Instagram, dove a oggi conta oltre mezzo milione di follower.

Gabriel Garko sui social

Proprio su Instagram, non molto tempo fa, Gabriel Garko ha pubblicato una foto in cui lo si vede in viaggio dal Nord Italia alla capitale, con indosso le cuffiette e gli ormai soliti occhiali da vista con cui appare praticamente sempre (almeno quando è fuori dal set). Un aspetto che rispecchia il suo essere – o meglio, mostrarsi – un po’ sognatore, un po’ esistenzialista, stile che viene fuori in maniera particolare in questo post. Nella cui didascalia si legge: “Tornando verso Roma. Guardo fuori dal finestrino, e mi ricordo di quando ero bambino e facevo la stessa cosa… e viaggiavo con l’immaginazione con la fretta di crescere e sognare… oggi non è cambiato nulla, ancora sogno, forse la fretta di crescere però è diminuita…”.

L’annuncio di Gabriel Garko: “Mai più in tv per…”

Dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Gabriel Garko è apparso nella puntata seguente di Live – Non è la D’Urso, il talk show della domenica sera di Canale 5 in cui – tra gli altri temi – Barbara D’Urso passa in rassegna le storie di vita (privata) dei vari vip del panorama italiano. Proprio riguardo al mettere in piazza il suo vissuto personale, l’attore – reso famoso da diverse fiction targate Mediaset – ha dichiarato di non voler più stare al gioco dei vari rotocalchi in cui è comparso negli ultimi mesi, preferendo tenere per sé le vicende che esulano dall’interesse pubblico. Questo il suo annuncio: “Da domani non mi vedrete più in tv per parlare della mia vita privata”. A proposito invece dei suoi nuovi progetti lavorativi, si vocifera che Garko sia stato ingaggiato per un nuovo film o fiction ancora oggi top secret. Inoltre, all’orizzonte, si intravede già il suo debutto da regista.



