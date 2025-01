Gabriel Garko non sarà concorrente del Grande Fratello 2024: salta il colpo di Signorini

La voce della possibile partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello 2024 come concorrente ha fatto il giro del web. Secondo alcune indiscrezioni, dopo l’ingresso della sua ex compagna Eva Grimaldi nella Casa, Alfonso Signorini avrebbe tentato il grande colpo, chiamando l’attore e offrendogli anche una cifra da capogiro per la sua partecipazione. Un’offerta che, stando agli ultimi aggiornamenti, Garko avrebbe rifiutato, eliminando ogni possibilità di vederlo tra i gieffini di questa edizione.

A quanto pare, a portare Gabriel Garko a rifiutare la proposta di Signorini per il Grande Fratello 2024 sarebbero stati i fatti che si sono verificati in questi giorni festivi all’interno della Casa. La stessa Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram, lancia l’indiscrezione: “Nonostante gli abbiano offerto cachet da capogiro, soprattutto dopo gli ultimi eventi accaduti nella Casa del Grande Fratello, lui ha naturalmente detto di no”.

La lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi allontana Gabriel Garko dal GF

I fatti accennati sono quelli che hanno visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Tra le due è scoppiata un’accesa discussione, fatta di insulti e parole forti, e conclusasi con un gesto che potrebbe costare ad Helena la squalifica. La modella brasiliana ha infatti riempito un bollitore con dell’acqua calda e ha tentato di buttarla poi addosso a Jessica; infine le ha lanciato contro lo stesso bollitore. Una vicenda della quale si discuterà ampiamente nel corso della prossima diretta del Grande Fratello 2024, ma che intanto potrebbe aver portato Gabriel Garko a rifiutare categoricamente l’invito di Signorini nella Casa. È probabile che l’attore voglia rimanente ben lontano da situazioni esasperate e brutte come quella vista in questi giorni.