Gabriel Garko: è gay, coming out a Verissimo/ Riccardo primo fidanzato, Adua e Manuela Arcuri la verità!

Gabriel Garko a Verissimo per il suo coming out

Quale momento migliore di riproporre le interviste cult di questa seconda parte del 2020 in questi giorni di inizio di nuovo anno? Verissimo non smette di andare in onda nemmeno in questo periodo di vacanze mettendo insieme una serie di vecchie interviste imperdibili a cominciare proprio da Gabriel Garko. L’attore era già stato al Grande Fratello Vip 2020 per una lettera ad Adua del Vesco in cui annunciava la rivelazione del suo e del loro segreto ovvero il fatto di essere gay e di aver finto una relazione con lei, e non solo.

Qualche giorno dopo lo abbiamo ritrovato da Silvia Toffanin pronto ad andare oltre e scendere nei particolari del suo racconto svelando che tutte le relazioni più importanti (almeno secondo la stampa) sono state sempre false: Eva Grimaldi è stata una grande amica, l’unica donna che avrebbe potuto sposare se non fosse stato gay, ed erano false le sue storie con Adua del Vesco e Manuale Arcuri (anche se quest’ultima continua a dire che non è così).

Gabriel Garko: “E’ il sistema che ti impone di essere diverso..”

Gabriel Garko a Verissimo ha raccontato di quegli anni in cui è stato costretto a nascondersi da tutto e tutti e il suo compagno di allora faceva lo stesso: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni.. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Gabriel Garko continua dicendo che è il sistema che ti impone alcune regole e che all’inizio sembrava quasi un gioco ma poi è finito in un meccanismo in cui tutto questo non è stato più divertente ed è per questo che si è allontanato dalla tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA