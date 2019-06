Gabriel Garko è gay?/ Gabriele Rossi quell’amicizia speciale e il matrimonio in arrivo con…

L’ultima volta che Gabriel Garko si è fatto vedere in tv, lo scorso 9 dicembre, è scoppiato il “caso” matrimonio. L’attore si è sposato? E – se no – che cosa significa quella fede al dito? L’intervista di Mara Venier a Domenica in – oggi in replica all’interno di Domenica in… Il meglio di – ha sollevato un polverone sulla sua attuale situazione sentimentale. A sei mesi dall’intervista, Garko fa chiarezza: sì, è fidanzato, e sì, pensa al matrimonio. Ma non è ancora sposato, anche se ha 47 anni ed è uno degli scapoli più ambiti del cinema. La sua fidanzata, che a oggi non ha un nome, non è ancora riuscita a farsi giurare amore eterno. “Sono fidanzato da un po’ di tempo, ed è la prima volta che ne parlo”, dichiara Garko in un’intervista a Chi, “in questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio. Per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.

Il “nuovo” Gabriel Garko

Ma Gabriel Garko ha tutti gli occhi puntati addosso. Come era inevitabile che fosse, dal momento che le aspettative intorno a lui sono tante e pressanti. C’è stato un periodo in particolare, in passato, in cui si è sentito soffocare: “Dovevo essere sempre perfetto. Forte. Non erano ammesse gaffe. Ero entrato in un tunnel senza alcuna via d’uscita. Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona”. Lui stesso, cambiando nome all’anagrafe, si era un po’ cacciato in questo guaio, ma ora si dice “sereno e consapevole”. Ed è proprio in virtù di questa rinnovata consapevolezza, che evita di parlare della sua vita privata: “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita”.

Gabriel Garko e l’amico Gabriele Rossi

Nonostante l’amore sia l’argomento centrale delle interviste e dei gossip che lo riguardano, Gabriel Garko trova spazio anche per le amicizie. Il suo migliore amico, a quanto pare, è il collega Gabriele Rossi, una persona speciale alla quale tiene molto. Non importa che tra i due ci siano 16 anni di differenza: “Passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone”. Poi risponde a chi si pone una domanda precisa (e molto indiscreta): “Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda”. E chiosa: “La verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.



