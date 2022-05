GABRIEL GARKO, EX EVA GRIMALDI/ “Amore vero, non abbiamo preso in giro nessuno”

Eva Grimaldi ha vissuto tante storie d’amore da copertina, una delle più importanti è stata sicuramente quella con Gabriel Garko. “Ci sono state tante polemiche, ma non abbiamo preso in giro nessuno. Noi siamo sempre stati legati e quei quattro anni siamo stati insieme”, ha esordito l’attrice ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Eva Grimaldi ha tenuto a sottolineare che il loro fu un amore vero, un grande affetto, che esiste ancora oggi: “Noi eravamo una coppia, moderna. Non bisogna per forza fare l’amore per stare insieme. Noi eravamo già moderni all’epoca. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, siamo stati insieme quattro anni e abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Ancora oggi ci vogliamo bene e ci amiamo, con un altro tipo di amore. Non abbiamo preso in giro nessuno”. (Aggiornamento di MB)

Gabriel Garko, ex Eva Grimaldi: un rapporto di vero amore

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno costruito le rispettive vite con altre persone, ma il loro legame resta forte e solido. I due attori hanno condiviso anni insieme e la loro storia ha fatto davvero sognare tutti i fan. Una storia che, come ha raccontato la Grimaldi in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, sarebbe stata creata a tavolino. Tra Eva e Gabriel, però, c’è sempre stato un affetto vero e sincero che dura ancora oggi. Garko, infatti, trascorre diverso tempo sia con la Grimaldi che con la moglie di quest’ultima, Imma Battaglia. Un amore fraterno quello tra i due attori che, a distanza di anni dalla fine di quella che è stata una favola d’amore, continuano ad essere molto uniti.

“Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha raccontato Eva a Chi.

Gabriel Garko, ex Eva Grimaldi: il loro legame oggi

Esattamente come Eva Grimaldi, anche Gabriel Gako ha sempre parlato dell’ex compagna come di una persona speciale per la quale ha provato un amore vero e puro e che, ancora oggi, è importante nella sua vita. “L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”, ha confessato tempo fa Garko in un’intervista.

Con il tempo, dunque, quell’amore nato per le telecamere e che li ha legati per anni è diventato sempre più importante l’uno per l’altra ed oggi sono due amici che si vogliono bene e che si aiutano sempre nei momenti di bisogno.











