Gabriel Garko in lutto, è morto il cavallo Othello/ Gabriele Rossi commenta…

E’ Angel a fare da colonna sonora al dolore per il lutto di Gabriel Garko ma, soprattutto, alle lacrime e all’annuncio che ha dato sui social l’attore parlando della morte del suo cavallo Othello. Non è la prima volta che i vip tornano sui social per dire addio ad un loro amico a quattro zampe e se nei giorni scorsi è toccato a Tiziano Ferro con il suo cane, questa volta è l’attore delle fiction di successo di casa Mediaset ad alzare il velo sul suo dolore postando la foto che lo ritrae muso a muso con il suo cavallo Othello sia su Instagram che nelle storie accompagnando il tutto con la canzone Angel, tante emoticon con le lacrime e l’augurio di buon, ultimo, viaggio, per il suo grande amico. I fan si sono stretti subito intorno al loro beniamino che in quest’ultimo periodo ha messo un po’ da parte la tv ma che oggi ha bisogno del suo pubblico per superare questo terribile lutto.

GABRIEL GARKO IN LUTTO PER LA MORTE DI OTHELLO, GABRIELE ROSSI…

In particolare, condividendo la foto con il suo cavallo Othello, Gabriel Garko ha scritto nella didascalia: “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore…….. fai buon viaggio Othello, e grazie”. Tra le decine di commenti che hanno affollato il suo post in poche ore c’è anche quello dell’amico Gabriele Rossi che si è limitato a postare un cuore e una faccina triste. Proprio quel commento sarà d’aiuto per Gabriel Garko ma anche per il gossip che nelle scorse settimane aveva parlato di un allontanamento tra i due. A quanto pare il loro rapporto c’è ancora ed è forte come sempre, dopo questo lutto li rivedremo insieme?

Ecco il post di Gabriel Garko con il commento di Gabriele Rossi:





© RIPRODUZIONE RISERVATA