Tiziano Ferro: dopo la morte di Beau adotta il cane Jack/ “Basta canile per te…”

Tiziano Ferro ritrova il sorriso grazie a Jack, un gigante di otto anni che è entrato ufficialmente a far parte della famiglia del cantautore di Latina che, insieme al marito Victor Allen, ha deciso di affrontare e superare il dolore per la morte del cane Beau adottando un cane di otto anni, amico di Beau quando quest’ultimo viveva in canile. Nonostante la sofferenza per la scomaprsa dell’amatissimo Beau, Tiziano Ferro ha deciso di accogliere in casa un’altra cane regalandogli una vita piena d’amore e di sorrisi dopo otto anni vissuti in canile. Ad annunciare l’arrivo in famiglia di Jack è stato lo stesso artista pubblicando sui suoi profili social un filmato di pochi secondi in cui sorride di fronte all’incredibile affetto di Jack.

TIZIANO FERRO, IL VIDEO DELL’ADOZIONE DEL CANE JACK EMOZIONA I FAN

Felice ed emozionato, Tiziano Ferro conosce il cane Jack regalandogli un sorriso sincero e amorevole. Un incontro che ha emozionato i fan del cantautore di Latina che si stanno complimentando con lui per il grande cuore. “Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo“, ha scritto Ferro pubblicando il video dell’adozione. Una scelta consapevole quella di Ferro e del marito Victor Allen, fatta nel ricordo dell’amatissimo Beau. “Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau“, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA