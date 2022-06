Gabriel Garko, la denuncia choc:”Molestato diverse volte”/ “Per me era vietato essere omosessuale”

Gabriel Garko: “Manuela Arcuri? Non ne vorrei parlare”

Gabriel Garko ospite di Verissimo – Le Storie di Silvia Toffanin si è raccontato a cuore aperto: dalla scoperta di essere gay, alla gabbia in cui è vissuto per tantissimi anni fino alla decisione di fare coming out in diretta televisiva. Una vita vissuta sempre sulla cresta dell’onda quella dell’attore considerato uno dei sex symbol del cinema italiana. Per tantissimi anni però l’attore ha dovuto nascondere la sua vera natura vivendo di storie inventate ad hoc dai suoi agenti per non scalfire la sua immagine di latin lover. A cominciare da quella con Manuela Arcuri che, nonostante tutto e nonostante le dichiarazioni dell’ex, continua a difendere la loro storia definendola “vera e passionale”.

“Non vorrei parlare di Manuela. Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto” – ha detto l’attore riferendosi ad alcuni condizionamenti dell’attrice ancora legata al produttore Alberto Tarallo accusato proprio dall’attore che ha rivelato: “molte volte mi ha detto che i giornali stavano per pubblicare la notizia che ero omosessuale e che lui era riuscito a bloccarla. Per me era vietato essere omosessuale”.

Non solo, Gabriel Garko da Silvia Toffanin a Verissimo ha confessato anche di essere stato molestato. Una confessione choc quella dell’attore: “purtroppo mi è capitato la prima volta quando avevo 9 anni. Mi è successo diverse volte. Succede ma l’importante è uscirne. L’esperienza che ho raccontato nel mio libro avevo 16 anni ed ho iniziato a fumare tanto ero nervoso”. L’attore si è poi soffermato sulla sua scelta di fare coming out e della sua prima storia d’amore importante con Riccardo, una relazione vissuta lontano dal clamore mediatico e da occhi indiscreti. ”

“Un posto lontano da tutti, dove poter essere me stesso… Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva mezza passeggiata a poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme” ha detto l’attore ricordando il suo primo grande amore.











