Gabriel Garko “Qualcuno si spaccia per me con profilo fake social/ “Persona lobotomizzata, senza una vita”

Gabriel Garko in queste ore è tornato sui social per fare una doverosa precisazione. Da diverso tempo su Facebook è spuntato un profilo con il suo nome, ma l’attore ci ha tenuto a chiarire subito la cosa visto che il profilo in questione è un fake. Per questo motivo l’attore è intervenuto chiarendo che dietro quel profilo che da giorni minaccia ed insulta le persone non c’è lui, ma una “persona lobotizzata e senza vita” e che provvederà nei prossimi giorni per vie legali. Ecco le parole dell’attore condivide sul suo profilo Instagram: “buonasera tutti. L’istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò. Come già scritto qualche giorno fa una persona probabilmente lobotizzata, e senza una vita insulta e minaccia spacciandosi per me. Unico mio profilo è e rimarrà solo questo..di seguito la foto del profilo fake. Buona serata a tutti, tranne che al lobotomizzato” scrive un furente Gabriel Garko su Instagram. Successivamente l’attore precisa “ho riscritto il tutto perchè più di una persona ha minacciato di denunciarmi”. Non solo Garko sempre su Instagram ha chiarito: “mio malgrado ho dovuto ribadire il tutto…purtroppo c’è tante gente che non apprezzando la propria vita si diverte così. Aggiungo che domani provvederò a denunciare il tutto”.

Gabriel Garko e la frecciata a Gabriele Rossi

Intanto Gabriel Garko è tornato ad attirare anche una volta l’attenzione sulla sua vita privata per via di un messaggio inviato all’amico Gabriele Rossi. Tra i due c’è sempre stata un’amicizia speciale, ma qualcosa sembrerebbe essere cambiato da quando nella vita dell’ex concorrente del primo Grande Fratello Vip è arrivato Rocco Casalino. Gabriele Rossi e Rocco Casalino, infatti, sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi e in tanti si sono chiesti se ci fosse del tenero tra i due. A sorpresa poi Garko ha pubblicato un posto davvero enigmatico in cui ha scritto: “Dove sei? Oggi?” con tanto di hashtag single. Possibile che il messaggio sia stata una frecciata all’amico Gabriele Rossi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 23 Ago 2020 alle ore 3:22 PDT





