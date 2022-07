Gabriel Garko, “Sarò nel nuovo film di Massimo Boldi”/ Stasera party esclusivo…

Gabriel Garko, nuovo progetto cinematografico in arrivo: di cosa si tratta?

Ritorno sul set per Gabriel Garko. L’attore torinese sarà impegnato per i prossimi mesi nelle riprese nel nuovo cinepanettone di Massimo Boldi dal titolo Vacanze in famiglia. Il film segna il ritorno di Gabriel Garko su un set a distanza di alcuni anni. E’ stato Massimo Boldi ad annunciarlo in un’intervista a Fanpage: “Quest’estate finiamo le riprese del nuovo film di Natale. Ci sarà con me Gabriel Garko, una bella sorpresa e sarà pazzesco. Con noi ci saranno anche tante belle donne”. L’ultimo ruolo da protagonista per Gabriel Garko risale al 2014, quando interpretò Rodolfo Valentino nella miniserie dedicata al divo del cinema muto.

Questa però non è l’unica novità professionale che riguarda Gabriel Garko. Si fanno più insistenti le voci di una sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Anni fa l’attore aveva partecipato in veste di ballerino di una notte e aveva conquistato il pubblico. In molti volevano vederlo nei panni di concorrente e a quanto pare Milly Carlucci ha soddisfatto questa curiosità. La conduttrice aveva messo gli occhi addosso all’attore da un po’ di tempo e lo aveva corteggiato per una sua partecipazione al programma. Ora l’attore sembrerebbe essere capitolato davanti all’ennesima richiesta della conduttrice. Per Gabriel Garko si preannuncia un periodo ricco di impegni professionali.

Gabriel Garko festeggia 50 anni e 30 anni di carriera. Questa sera si terrà a Roma il party esclusivo a Palazzo Brancaccio e per l’occasione l’attore ha voluto accanto a sé i suoi migliori amici. Gabriel Garko indosserà per l’occasione un abito John Richmond. Tra gli invitati ci saranno anche le sue ex storiche, Eva Grimaldi e Rosalinda Cannavò. L’attore ha mantenuto con entrambe un ottimo rapporto. Poi ci saranno anche Sabrina Ferilli, Adua Del Vesco, Alessandra Mussolini, Gina Lollobrigida, Christian De Sica, Claudia Gerini, Mara Venier, Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo, Elena Russo, Eleonora Daniele, Elisabetta Gregoraci, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Francesca Manzini, Drusilla Foer, Manuel Bortuzzo, Giuliana De Sio, Laura Freddi, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Paola Gassman, Paolo Conticini, Rocco Casalino e tanti altri. Anche Milly Carlucci sarà presente al party. Una presenza che confermerebbe le voci di una sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Si tratta della seconda festa per Gabriel Garko dopo quella del 12 luglio. L’attore ha voluto festeggiare il compleanno in forma ristretta e al party c’erano volti noti come Maria Grazia Cucinotta e anche l’ex fidanzata di Garko, Eva Grimaldi, che era presente alla festa insieme alla sua attuale compagna Imma Battaglia.











