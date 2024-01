Gabriela Chieffo confessione choc/ “Sono rimasta incinta di Giuseppe a 15 anni, dormivo sempre”

Gabriela Chieffo incinta a 15 anni: la confessione sui social

Gabriela Chieffo, ex volto di Temptation Island, ha rivelato ai fan di essere rimasta incinta del suo fidanzato Giuseppe Ferrara quando aveva solo 15 anni: “In realtà non ve ne ho mai parlato ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo h24. Ve ne parlerò, avevo 15 anni“.

Chieffo non è scesa nel particolare spiegando che molto probabilmente tornerà in futuro sull’argomento. La storia tra lei e Giuseppe è stata al centro dell’ultima edizione del dating show condotto da Filippo Bisciglia. I due hanno cercato di ritrovarsi dopo i numerosi tradimenti da parte di Giuseppe: “Nel mese fi gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili. I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto” raccontava Gabriela a Verissimo.

Gabriela Chieffo dopo Tempation: “Un percorso bellissimo”

Gabriela Chieffo, dopo il successo a Tempation Island, ha scritto una lunga riflessione sul suo percorso all’interno del programma: “È stato un percorso bellissimo riuscito, di alti e bassi ma sono sempre a rialzarmi, è stato un percorso ricco di emozioni, emozioni bellissime che mi sono rimaste dentro e che mi hanno segnato e fatta capire tante cose. Mi hanno fatto capire di avere un valore, che è la consapevolezza più bella che potevo raggiungere. So che è stato un percorso strano il nostro…ma noi siamo così, imparerò ad essere anche meno impulsiva!“

E ancora: “Sono contenta che questo viaggio nei sentimenti così forte ci ha fatto capire cosa non vogliamo da una relazione, e che nonostante i 7 anni il nostro è un amore molto forte, pronto a mettersi di nuovo alla prova. Inoltre ci devo ringraziare tutte le mie compagne di viaggio…senza voi questo percorso non sarebbe stato lo stesso, mi avete dati forza nei momenti più bui e più sconfortanti, voi eravate lì a tenermi la mano! E grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto dal giorno 0 e che hanno creduto in me! Grazie a tutti“.











