Gabriela Chieffo, ex Temptation Island: “Tra Mirko e Perla c’è complicità”/ “Spero in un ritorno, però…”

Grande Fratello 2023, le ultime vicende del ‘triangolo’ con protagonista Mirko Brunetti

I mesi al Grande Fratello sono sempre conditi da dinamiche da capogiro; colpi di scena, repentini cambi d’umore e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente, tali sfumature riguardano tanto le amicizie, tanto i rapporti conflittuali quanto le tenere liaison che spesso nascono nella Casa più spiata d’Italia. Per gli appassionati, è quasi superfluo sottolineare come uno dei temi centrali dell’attuale edizione del reality sia il ‘fantomatico triangolo’ tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

I fan del Grande Fratello 2023 ricorderanno bene come Mirko Brunetti sia arrivato al reality dopo l’esperienza a Temptation Island che sancì due scenari: la rottura con Perla Vatiero e la nuova liaison con Greta Rossetti. Ironia della sorte; ora il giovane è single e le due “pretendenti” sono entrambe in Casa dopo aver vissuto confronti e discussioni ripetute sul tema.

Gabriela Chieffo ‘tifa’ per Mirko e Perla: “Devono vedersi e parlarsi fuori dai riflettori…”

Come anticipato, la risonanza del tema con al centro Mirko Brunetti continua ad alimentare discussioni e dibattiti ed anche un ex volto di Temptation Island ha voluto esprimere il suo personale pensiero sugli ultimi risvolti dell’intrigo amoroso. Stiamo parlando di Gabriela Chieffo che – come riporta Leggo – si è espressa sul tema in una recente intervista rilasciata per Tag24.

“Non so se torneranno insieme ma da quello che vedo c’è tanto affetto e complicità”. Queste le parole di Gabriela Chieffo che ha dunque posto l’accento più sul rapporto di Brunetti con Perla Vatiero piuttosto che con Greta Rossetti. “Devono parlarsi e vedersi fuori dai riflettori, con tutta sincerità mi auguro un ritorno perchè mi piacciono molto. Del triangolo amoroso credo che non ci sia una situazione semplice in nessuno dei casi”. L’ex volto di Temptation Island ha poi aggiunto: “Però ha fatto bene Greta a fare un passo indietro per capire cosa vogliono davvero tutti e tre”.

