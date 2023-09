GABRIELA E GIUSEPPE/ Lei choc: “Il nostro crollo? Da gennaio. Ho perso 45 chili, stavo malissimo per lui!”

Gabriela e Giuseppe sono tornati insieme dopo Temptation Island e ora ammettono che tutto procede per il meglio. “Quando sono uscito ho capito davvero di dover cambiare. Non volevo perderla, ho messo un punto e sono ripartito”, dichiara lui a Silvia Toffanin a Verissimo.

Gabriela conferma ma ammette che per lungo tempo le cose sono andate male ed è stata poco bene anche fisicamente: “Io sono per il matrimonio giovane, i figli giovani… Io quella notte sono stata malissimo, mi hanno portato tre camomille, stavo malissimo! – e ha aggiunto – Da gennaio ho avuto un crollo, sono stata malissimo! Io ho perso 45 chili, stavo male per lui ma non riuscivo a lasciarlo. Lui voleva portarmi dal medico ma io gli dicevo che era per colpa sua che stavo così!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

UGUR GUNES/ "La morte di Yilmaz? È stato come perdere un pezzo di me. Sul set eravamo tutti tristi"

Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island: stanno ancora insieme

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island sono pronti al grande passo del matrimonio. Dopo la promessa a Uomini e Donne la coppia approda nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la loro storia d’amore. Un amore che oramai vive sotto le caldi luci dello spettacolo quello tra i due concorrenti di Temptation Island che tanto hanno fatto discutere per i loro comportamenti all’interno del reality show dei sentimenti di successo di Canale 5. Dopo il primo falò di confronto da cui sono usciti separati, i due si sono rivisti e riconfrontati, naturalmente in tv, per siglare una pace.

MICHELE PANZARINO, MARITO ANNALISA MINETTI/ "Stiamo insieme da 9 anni, è stato lui a dirmi di fermarmi"

Oggi sono felici più che mai, anzi proprio Gabriella parlando di come è cambiato il fidanzato Giuseppe dopo la partecipazione a Temptation Island ha detto: “è un valore aggiunto a me stessa io devo stare bene”. Anche Giuseppe è cresciuto molto dopo questa esperienza: “vedo lei cambiata verso di me. Ho provato paura di perderla. La amo stiamo bene e sta iniziando a fidarsi di me. Quello che ho detto al falò è la verità, voglio creare una famiglia con lei tra due anni”. Che dire l’amore tra i due prosegue a gonfie vele!

Gabriela e Giuseppe da Temptation Island al matrimonio

Dopo l’estate, Gabriela e Giuseppe di Temptation Island sono stati invitati nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. La coppia è stata protagonista di un momento che ha emozionato una parte del pubblico e diviso il restante, visto che Giuseppe ha fatto una proposta di matrimonio alla compagna Gabriel. “Non so se sono bravo a parlare ma ci provo. Parto da quando ti ho visto per la prima volta, avevi i jeans e una felpa nera con il cappuccio. Era l’11 gennaio del 2016. Mi ricordo il primo bacio sulla guancia e il primo bacio vero. Mi ricordo le passeggiate di tanti chilometri pur di vederci, le tue mani viola quando faceva freddo. Sono passati tanti anni e posso dire che gli ultimi anni ho fatto tante “scemità”. So che non è italiano, ma tu capisci cosa voglio dire” – dice Giuseppe.

ANNALISA MINETTI/ "Ora sono totalmente cieca, credevo di essere pronta invece ha fatto male"

Il discorso di Giuseppe prosegue: “siamo andati a Temptation e quella sera, seduti al falò, ci siamo lasciati. Quella notte non sono riuscito a dormire. Mi mancava tutto, anche i tuoi pizzicotti. Poi un altro falò e siamo tornati insieme. Quella notte non abbiamo dormito, parlavamo e piangevamo. Da allora per me è ripartito tutto e sono anche cresciuto un po’. Ho capito che non dovevo dirti più le bugie, ho capito che quello che faccio con gli amici, lo posso fare anche con te. Ho capito che se esci con le amiche o vai in piscina, non deve essere per me un problema. Ti chiedo ancora scusa se ti ho fatto tanto piangere. Solo quando ti ho visto con un altro ho capito il dolore che ti davo. Adesso tutto è passato, bisogna guardare avanti e ti voglio dire delle cose”. A sorpresa Giuseppe ha chiesto la mano della sua amata: “Tu, Gabriela, sei la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai l’unica. E anche l’ultima. Ti amo perché mi dai forza ogni giorno. Sei una rarità. Mi sai stare vicino, non mi fai mancare nulla. Pensa che mi piace anche quando litighiamo, perché poi facciamo pace. Adesso mi devi perdonare, poche mattine fa io ti ho detto una bugia, ma non ho fatto una scemità. Adesso entro e ti dico tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA