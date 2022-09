Gabriele Cirilli/ “Nudi per la vita? Ci siamo divertiti per una buona causa”

Gabriele Cirilli concorrente a Nudi per la vita

Gabriele Cirilli tra i concorrenti della prima edizione di Nudi per la vita, il nuovo format televisivo condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta in prima serata su Rai2. Si tratta di un format del tutto nuovo che vedrà personaggi del mondo del cinema, della tv e dello sport doversi cimentare con una performance corale di ballo e striptease. La mission del format è bent altro visto che è quella di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, dunque, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore. Proprio il comico e attore sui social ha scritto: “ci siamo davvero divertiti moltissimo, e lo abbiamo fatto per una buona causa: “Nudi per la Vita” sarà presto in onda su Rai2, a partire dal 12 settembre: sei uomini e altrettante donne – amici, artisti, personaggi tv – si spoglieranno in una performance corale stile #FullMonty per lanciare un messaggio importante: sensibilizzare il pubblico alla #prevenzione del #tumore al seno e alla prostata, in modo semplice, leggero e anche divertente”.

Cirilli ha anche confermato il cast di concorrenti vip in gara: “ci saremo io, Francesco Paolantoni, Memo Remigi, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Gilles Rocca, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Valeria Graci. In attesa dell’esibizione finale, parleremo insieme a Mara e con dei medici di prevenzione e malattia”.

Il successo di Gabriele Cirilli molti lo associano alle sue divertentissime performance ed esibizioni nel varietà Tale e Quale Show, ma in realtà dietro a quello che vediamo sul palcoscenico c’è tanta gavetta e lavoro. Cirilli, come tanti altri, devo tanto a Gigi Proietti. Proprio il comico intervistato da Today ha detto: “tutto quello che so lo devo a lui, ma tutto. Da come si entra in scena a quando si esce. E sono fiero di aver imparato dall’ultimo mattatore che era rimasto in Italia”. Allievo, ma soprattuto grandissimo fan ed ammiratore di Gigi Proietti: “di lui stimavo anche il sudore. Gli chiedevo sempre consigli, anche su Tale e Quale. C’era grandissima confidenza”.

Non solo, Cirilli ha avuto modo anche di conoscere la vita privata dello showman: ” avuto la fortuna di condividere anche dei rapporti familiari con lui. Conosco bene la sua compagna di vita Sagitta, le figlie Carlotta e Susanna. Per me è stata una seconda famiglia”.











