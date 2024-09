Gabriele Corsi sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai Da Noi…A ruota Libera e racconterà alcuni dettagli della propria vita. Gabriele è sposato da oltre 20 anni con la giornalista Laura Pertici, una delle coppie più affermate e solide del panorama tv italiano. Andiamo a vedere meglio e nello specifico chi è Laura Pertici.

Laura Pertici è una giornalista italiana di successo, ormai affermata da tempo in questo mondo e che ha collaborato con varie redazioni. Ora è caporedattrice del quotidiano La Repubblica, Laura ha collaborato con il gruppo editoriale Gedi ed è molto conosciuta nel suo mondo. La sua carriera inizia proprio a La Repubblica dove scrive il suo primo articolo nel 1990.

Come il marito anch’egli è molto legata al mondo delle radio ed è parte integrante della redazione di Radio Capital, nata nel 1997. Prosegue con il lancio di diverse redazioni e Laura è una personalità capace di adeguarsi allo sviluppo tecnologico del ruolo del giornalista, riuscendo a incidere particolarmente nel suo ruolo. Una persona forte e decisa, con idee radicate nel femminismo e la donna si è impegnata per promuovere uguaglianza nei diritti tra uomini e donne nel suo lavoro e non solo.

Laura Pertici si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università La Sapienza di Roma e si è occupata di relazioni internazionali presso l’Università di Firenze. Una donna dinamica e brava a dividersi tra lavoro e famiglia, e proprio con quest’ultima condivide un rapporto di unicità. Nonostante i tanti impegni di entrambi Laura e Gabriele sono profondamente uniti e sfruttano i momenti di stop lavorativo per coltivare le proprie passioni.

I due stanno insieme da oltre 18 anni, hanno affrontato varie sfide e condividono tante cose come la passione per i viaggi che tendono ad arricchire culturalmente entrambi. Laura è sempre stata molto riservata ma allo stesso tempo usa i social per postare qualche successo personale e soprattutto le sfide e i successi del marito, anch’egli non molto attivo sui propri account social.

Una coppia molto unita e un grande amore, nato come sottolineato sul Magazine Metropolitan, durante uno spettacolo del trio Medusa. Corsi era vestito con una tutina da Occhi di Gatto e la donna è rimasta ammaliata dall’uomo, disse ‘Uno cosi non lo trovo più’ e da quel momento i due non si sono più lasciati. Una compagna di vita e un amore che dura da anni, Laura, Gabriele e due figli.