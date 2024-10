Gabriele e Sabrina: nuovo appuntamento a Uomini e donne

Dopo il lungo momento dedicato a Gemma Galgani e al bacio con Valerio, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gabriele e Sabrina. I due, al termine della scorsa puntata durante la quale lei aveva manifestato la volontà di concedergli l’esclusiva, hanno deciso di uscire nuovamente insieme. La dama del trono over racconta di essere stata bene, di aver trascorso una piacevole serata e di aver deciso di concedergli l’esclusiva pur essendo consapevole di non poterla ricevere da lui. Sabrina, però, sottolinea di non essere innamorata “ma vorrei capire se queste sensazioni che ho, sono sensazioni importanti o no“.

Gemma Galgani, bacio con Valerio a Uomini e donne/ "Non volevo lavare i denti". Tina sbotta

Gabriele, pur non volendo concedere l’esclusiva a Sabrina, fa intendere di voler continuare ad uscire con lei. Maria, inoltre, svela che Patrizia, una dama del parterre, ha lasciato il numero di telefono a Gabriele che, però, non accetta di conoscerla. Un gesto che rincuora Sabrina la quale svela di aver dormito anche con Gabriele spiegando, però, come non ci sia stata alcuna intimità.

Valerio: chi è il cavaliere di Uomini e donne/ Bacio con Gemma Galgani e il rapporto con Giorgio Manetti

Alessia e il retroscena su Gabriele: cosa ha raccontato la dama di Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato il racconto di Sabrina, Alessia, una dama del parterre, chiede a Maria De Filippi di poter parlare. “Ti ricordo che tu sei andata a dormire due volte con un uomo che qualche ora fa mi ha detto ‘Peccato che stasera non ci sia’. Io ti dico aspetta a dormirci insieme…“, le parole della dama. Sabrina, tuttavia, non mostra preoccupazione sottolineando di aver semplicemente dormito con lui.

“Dormire, a volte, è più intimo che fare l’amore”, sottolinea Barbara De Santi mentre Tina Cipollari fa notare come, ormai, Sabrina sia totalmente infatuata da Gabriele. Prima di liberarli, Maria chiede se Sabrina con chi vuole ballare. Di fronte alla risposta affermativa di Sabrina, Gianni interviene facendole notare che avrebbe dovuto rispondere no.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 8 ottobre 2024/ Maura lite con Mario, Gabriele colpo di scena