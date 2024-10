L’esterna di Gemma Galgani e Valerio a Uomini e donne

Con ogni sognanti, Gemma Galgani si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata dell’8 ottobre 2024, per rivedere l’esterna con Valerio con cui si è concessa un appuntamento davvero romantico. Prima di cominciare la cena, Valerio fa un brindisi: “A questa nostra storia che possa essere ricca d’amore e di passione”. Il cavaliere, poi, aggiunge: “Stasera sono particolarmente felice, ti posso guardare negli occhi, esprimere i miei desideri senza esagerare. Il mio desiderio è quello di stare accanto a te, mi auguro per sempre”. “Sono sorpresa da questa tua iniziativa, al fatto che hai organizzato tutto in questo posto stupendo”, risponde Gemma a cui Valerio confessa di volerla baciare.

Valerio, inoltre, confessa di voler dare un bacione (bacio passionale, ndr) a Gemma che, però, gli chiede di non correre. In studio, così, Tina perde le staffe: “Se dici di non correre vuol dire che non ti piace. Tu non sai trattenerti di fronte ad un uomo che ti piace perché ricordiamo i primi appuntamenti con Giorgio Manetti”.

Il bacio tra Gemma Galgani e Valerio a Uomini e Donne

Maria De Filippi spiega che la serata tra Gemma e Valerio è andata avanti senza telecamere e, durante i saluti in macchina, c’è stato un bacione. “Voglio sapere tutti i dettagli”, commenta Gianni Sperti. Maria, inoltre, spiega che Valerio è rimasto molto colpito dal bacio e il commento di Tina non si fa attendere: “E’ una donna di esperienza”.

“A me non interessa il passato di Gemma, a me interessa la Gemma di adesso” – spiega Valerio. “Desideravo questo bacio ed è arrivato”, aggiunge. “Lui ha detto alla redazione che ha pensato al tuo sapore”, svela Maria De Filippi. “Vorresti risentire questo sapore?”, chiede Gianni a Valerio ricevendo una risposta affermativo. “Per me è stato un bacio normale, non è stato appassionato”, puntualizza la dama. Maria De Filippi, poi, spiega che Valerio non voleva più lavare i denti per continuare ad assaporare il sapore di Gemma scatenando, così, la reazione di Tina. “Ma si possono sentire queste cose alle tre del pomeriggio?”.

