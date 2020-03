Gabriele Galetta è morto/ L’addio di Rocco Siffredi e Malena commuove il web

Gabriele Galetta è morto, addio a uno dei gli uomini più famosi del mondo del cinema per adulti. Dopo una carriera prolifica come attore a luci rosse aveva iniziato a lavorare al fianco di Rocco Siffredi come assistente, fotografo di scena e sceneggiatore. I due avevano condiviso però anche una grande amicizia con proprio Rocco che ha voluto dedicargli un tributo sui social network: “Oggi è il giorno più triste della mia vita dopo la morte di mia mamma avvenuta il 15 marzo del 1991. Il grande Gabriele, il mio più grande amico, la mia più grande fonte di ispirazione, la persona che mi ha reso quello che sono, l’uomo che non si è mai risparmiato è tornato da Gesù, lasciando un vuoto inestimabile E’ una tristezza unica. Nayeli la moglie e i figli Nora e Rayan vi sarò per sempre vicino”.

Gabriele Galetta è morto, il ricordo di Malena

Anche Malena la Pugliese ha voluto ricordare Gabriele Galetta che ci lascia arrivato alla fine del suo percorso. La nota attrice per adulti scrive su Instagram: “Voglio ricordati così, come sempre tu hai sottolineato e cioè due grandi amici. Ogni volta che ti ho ringraziato per quello che hai fatto per me, per quello che sono diventata tu mi hai sempre detto che ero la tua fierezza. Lasci un vuoto incolmabile, ma so che da lassù sarai il mio angelo come lo sei stato dal primo giorno. La tua piccola star“. Le parole di due star del mondo del cinema per adulti fanno capire come Gabriele fosse un uomo gentile e sempre attento alle esigenze di chi lavorava con lui. Tanto da trasformare quella che era la sua professione in un vero e proprio momento di condivisione, tanto da legare con le persone sul set e trasportarle nella sua vita come accaduto con Rocco e Malena.

Il ricordo di Malena





© RIPRODUZIONE RISERVATA