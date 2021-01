Gabriele Parpiglia VS Dayane Mello: “Frasi gravi su Zorzi”/ “Dire che è straniera…”

Non si placano le polemiche intorno a Dayane Mello, finita nella bufera per una frase rivolta a Tommaso Zorzi e che ha scatenato la dura reazione del popolo del web che chiedono la squalifica della modella brasiliana a gran voce. Dayane Mello ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi parlando di problemi mentali per i quali gli autori accontenterebbero tutte le sue richieste. Le parole pronunciate dalla Mello non sono affatto piaciute ai fans di Tommaso Zorzi e non solo. Ad unirsi alla richiesta del popolo di Twitter è Gabriele Parpiglia che, con un post pubblicato su Instagram, ha espresso la propria opinione sulle frasi pronunciate dalla Mello. Il giornalista del settimanale Chi si è così scagliato contro Dayane paragonando le parole dette su Zorzi a quelle pronunciate da Filippo Nardi a Maria Teresa Ruta e che il conte ha pagato con la squalifica.

GABRIELE PARPIGLIA CONTRO DAYANE MELLO: “LE SUE FRASI GRAVI COME QUELLE DI FILIPPO NARDI”

Gabriele Parpiglia non condivide l’atteggiamento di Dayane Mello e, su Instagram, scrive la propria opinione. “La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi, ‘malato mentale’, è grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo ma è straniera“, ha scritto Parpiglia in un post su Instagram. Le parole del giornalista sono state condivise da tantissimi utenti che si sono detti d’accordo con lui chiedendo un provvedimento disciplinare nei confronti di Dayane che è finita nuovamente nel mirino del popolo della rete anche per le parole pronunciate sulle persone in sovrappeso. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, il nome di Dayane Mello è quello più cinguettato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA