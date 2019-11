Gabriele Rossi, presunto fidanzato di Gabiel Garko/ “E’ un amico speciale…”

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono fidanzati?

Gabriele Rossi è un amico e presunto fidanzato di Gabriel Garko, l’attore ospite della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso il lunedì in prima serata su Canale 5. Da anni si vocifera della presunta omosessualità di Garko, ma ad oggi non c’è mai stata alcuna conferma dal diretto interessato che ha sempre voluto mantenere un profilo basso sulla sua vita privata. Negli ultimi tempi però il sex symbol è finito nel mirino del gossip per via dell’amicizia con Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. I due, infatti, trascorrono moltissimo tempo insieme e sui social si commentano le foto e non solo. Questa amicizia ha fatto ipotizzare che tra i due potesse esserci qualcosa di più, ma in realtà Garko ha smentito subito ogni chiacchiericcio con una lunga intervista rilasciata a Chi.

Gabriel Garko: “Gabriele Rossi? Ci tengo molto, ma…”

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono fidanzati? Da tempo si vocifera che tra i due attori possa esserci del tenero visto, ma Garko dalle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha prontamente smentito la cosa dicendo: “Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica”. L’attore è poi tornato a parlare delle voci sulla sua presunta omosessualità: “So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”. Parole giuste e comprensibilissime quelle di Gabriel Garko che non è tenuto a dire a niente e nessuno del suo orientamento sessuale.

Gabriele Rossi commenta la foto di Gabriel Garko

Stanno insieme oppure no? Non è dato saperlo, sta di fatto che negli ultimi tempi Gabriele Rossi ha commentato una foto dell’amico Gabriel Garko “travestito” in occasione della festa di Halloween. Un paio di faccine ed emoticon che hanno irrimediabilmente scatenato il mondo del gossip su una possibile laison tra i due, ma niente da fare visto che Garko anche da Mara Venier a Domenica In non si è sbottonato minimante sulla sua vita privata. “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato su una scelta all’interno delle mura di casa mia” ha detto l’attore che parlando di Gabriele Rossi ha nuovamente precisato: “è un amico speciale”.



