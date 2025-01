Gabriella Bonino, 51 anni, di Castagnito, è tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Senior 2025, il talent show che celebra il grande talento over 45 di dodici nuovi protagonisti pronti a sfidarsi, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i protagonisti c’è anche Gabriella Bonino, assistente scolastica, che durante la prima puntata del programma condotto da Gerry Scotti si è esibita sulle note di “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo. Un’esibizione che non ha particolarmente colpito la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola, visto che è stata mandata al ballottaggio contro un altro concorrente.

Nella seconda prova canora, Gabriella si è confrontata con Mariposa di Fiorella Mannoia dimostrando grande intensità e passione, ma non è riuscita a vincere il ballottaggio. Il colpo di scena è arrivato poco dopo dal pubblico in studio che, chiamato a votare, ha deciso di premiarla ribaltando così il risultato della giuria.

Chi è Gabriella Bonino, concorrente di Io Canto Senior 2025

Ma chi è Gabriella Bonino di Io Canto Senior 2025? La 51enne viene da Castagnito, comune italiano della provincia di Cuneo in Piemonte e ha sempre avuto una grandissima passione per la musica. La storia di Gabriella inizia da lontano come ha raccontato proprio la donna sul suo profilo Facebook: visto che me lo avete chiesto in tanti, ora vi racconto la storia che mi tengo dentro da mesi”. Su suggerimento di un amico decide di inviare alcuni video per un casting di un programma Mediaset. “Sarà stato per il caldo, sarà stato per la mia voglia di “riscatto da una vita spoglia” – scrive Gabriella che viene ricontattata e invitata a presentarsi per i provini dove canta un brano di Luigi Tenco e di Nikka Costa.

Il primo provino va bene, ne segue un secondo dove canta “Mi sono innamorata di te” di Tenco e “Breve amore” di Mina. Alla fine viene scelta nella rosa dei concorrenti della nuova edizione di Io Canto Senior.