Io canto senior 2025: anticipazioni e diretta prima puntata

Venerdì 10 gennaio 2025, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Io canto senior condotto da Gerry Scotti che, dopo essersi emozionato con le voci dei piccoli talenti di Io canto generation, è pronto a raccontare le emozioni dei concorrenti più adulti che scelgono di mettersi in gioco salendo sul palco di Io canto senior. I partecipanti non sono professionisti ma veri e propri debuttanti della musica che, pur svolgendo altro nella vita, non hanno mai rinunciato alla passione per la musica.

I 18 concorrenti sono divisi in sei squadre capitanate da Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Anna Tatangelo. A giudicare tutte le esibizioni sarà la giuria composta da Claudio Amendola, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Assenti, invece, Al Bano e Michelle Hunziker.

I concorrenti di Io canto senior 2025

Professionisti, operai, insegnanti, genitori e nonni sono i veri protagonisti di Io canto senior 2025 che il pubblico conoscerà questa sera. Tuttavia, dei 18 concorrenti, i primi tre sono stati già annunciati durante Io canto generation. Questa sera, tra gli altri, sul palco salirà Anna Paola Andreini, una signora di 79 anni che, dopo aver fatto la mamma e aver inseguito le proprie passioni, ha capito che le mancava qualcosa ovvero la musica. Farà parte della squadra di Benedetta Caretta.

Spazio, poi, Alessandro Rea, 47enne assistente capo di polizia penitenziaria che parteciperà alla gara con la squadra di Lola Ponce. L’ultimo concorrente presentato è Infine, Angelo Aliano, clinical specialist con una grande passione per le motociclette e che è entrato a far parte della squadra di Fausto Leali. Gli altri concorrenti saranno presentati nel corso della serata.

Come vedere in diretta streaming Io canto senior 2025

Musica e grandi voci, ma anche storie toccanti sono gli ingredienti principali di Io canto senior 2025 che può essere seguito in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire anche le clip delle singole esibizioni.